Έρευνα ΟΣΑΚ: Ικανοποιημένοι απο τον προσωπικο τους γιατρο οι δικαιουχοι του ΓεΣΥ

Θετικά αξιολογούν οι πολίτες τον θεσμό του Προσωπικού Ιατρού στο Γενικό Σύστημα Υγείας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα παγκύπριας έρευνας που διενήργησε η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) τον Νοέμβριο του 2025, με τη συμμετοχή 1.337 δικαιούχων του ΓεΣΥ.

Τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι η πλειονότητα των πολιτών εκφράζει υψηλό βαθμό ικανοποίησης από τις υπηρεσίες που λαμβάνει, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ ασθενών και Προσωπικών Ιατρών. Την ίδια ώρα, εντοπίζονται ορισμένες αδυναμίες, κυρίως σε ζητήματα επικοινωνίας και στον τομέα της πρόληψης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δύο στους τρεις συμμετέχοντες (66%) δηλώνουν ότι δεν θα επιθυμούσαν κάποια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο εξυπηρετούνται από τον Προσωπικό Ιατρό τους, γεγονός που αντανακλά την ικανοποίησή τους από τη συνολική εμπειρία. Παράλληλα, το 96% ανέφερε ότι κατά το τελευταίο ραντεβού οι ανάγκες του καλύφθηκαν επαρκώς, ενώ το 91% αξιολόγησε θετικά την ικανότητα του ιατρού να ακούει, να κατανοεί και να επεξηγεί τα ζητήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο ασθενής.

Η σταθερότητα στη σχέση ασθενή–ιατρού αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι το 75% των δικαιούχων παραμένει εγγεγραμμένο στον ίδιο Προσωπικό Ιατρό για περισσότερα από δύο χρόνια. Παρόλα αυτά, το 35% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι έχει αλλάξει τουλάχιστον μία φορά Προσωπικό Ιατρό από την έναρξη εφαρμογής του ΓεΣΥ, επικαλούμενο κυρίως δυσκολίες στην επικοινωνία, προβλήματα στη συμπεριφορά του ιατρού ή αδυναμία εξυπηρέτησης σε επείγουσες καταστάσεις.

Η επικοινωνία αναδεικνύεται ως το σημαντικότερο ζήτημα που εξακολουθεί να απασχολεί μέρος των δικαιούχων. Αν και το 78% χαρακτηρίζει εύκολη την επικοινωνία με τον Προσωπικό Ιατρό του, το 13% δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους επιχείρησε να επικοινωνήσει μαζί του χωρίς επιτυχία. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι πολίτες κατέφυγαν σε εναλλακτικές λύσεις, απευθυνόμενοι σε φαρμακοποιούς, ειδικούς ιατρούς ή ακόμη και στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών.

Θετική είναι και η εικόνα που καταγράφεται σε σχέση με την πρόσβαση στις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες ανέφεραν ότι εξασφαλίζουν ραντεβού την ίδια ή την επόμενη ημέρα όταν το χρειάζονται, ενώ το 87% θεωρεί ικανοποιητικό τον χρόνο αναμονής για εξυπηρέτηση.

Ιδιαίτερα αυξημένη εμφανίζεται και η χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών του ΓεΣΥ, καθώς σχεδόν οκτώ στους δέκα δικαιούχους (79%) έχουν αποκτήσει πρόσβαση στο προσωπικό τους ιατρικό αρχείο μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του συστήματος.

Αξιοσημείωτα είναι και τα συμπεράσματα που αφορούν τον τομέα της πρόληψης. Παρότι σημαντικός αριθμός πολιτών δηλώνει ότι έλαβε καθοδήγηση για εμβολιασμούς ή προληπτικές εξετάσεις, περίπου ένας στους τρεις συμμετέχοντες αναφέρει ότι δεν έλαβε οποιαδήποτε σχετική συμβουλή ή ενημέρωση από τον Προσωπικό Ιατρό του.

Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, ο πρόεδρος της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής της ΟΣΑΚ, Κωνσταντίνος Τσιούτης, επισήμανε ότι το συγκεκριμένο εύρημα αναδεικνύει την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του ρόλου της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση.

Συνολικά, η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο θεσμός του Προσωπικού Ιατρού εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πυλώνα του ΓεΣΥ και να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της συντριπτικής πλειονότητας των δικαιούχων. Παράλληλα, καταγράφεται η ανάγκη για περαιτέρω βελτιώσεις σε τομείς όπως η επικοινωνία με τους ασθενείς, η αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων, η προώθηση της προληπτικής ιατρικής και η ενίσχυση της προσβασιμότητας των υπηρεσιών, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση της εμπειρίας των πολιτών και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος υγείας.