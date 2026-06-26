Προϊστάμενος Υπ. Εξετάσεων: Ολοκληρώνονται οι Παγκύπριες, στόχος η ανακοίνωση αποτελεσμάτων μέχρι 24/7

Μέχρι τις 24 Ιουλίου αναμένεται, εφόσον τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων, όπως δήλωσε την Παρασκευή ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εξετάσεων, Σωκράτης Μυλωνάς, με αφορμή την ολοκλήρωση σήμερα της φετινής εξεταστικής περιόδου.

«Με πολλές επιφυλάξεις ευελπιστούμε μέχρι στις 24 του Ιούλη» ανέφερε ο κ. Μυλωνάς, όταν ρωτήθηκε σχετικά με την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των Παγκύπριων εξετάσεων, διευκρινίζοντας ότι μαζί με τα αποτελέσματα των Παγκύπριων θα ανακοινωθεί και η κατανομή των θέσεων στα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου.

Όπως εξήγησε, η διαδικασία για τη διεκδίκηση θέσεων στα πανεπιστήμια της Ελλάδας θα ακολουθήσει λίγες ημέρες αργότερα, με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας.

Οι Παγκύπριες Εξετάσεις ολοκληρώνονται σήμερα με το μάθημα των Μαθηματικών κοινού κορμού, στο οποίο παρακάθονται λίγο περισσότεροι από 2.000 υποψήφιοι.

Αναφερόμενος στη φετινή εξεταστική περίοδο, ο κ. Μυλωνάς είπε ότι, μέχρι στιγμής, η διαδικασία κύλησε χωρίς σοβαρά προβλήματα.

«Σε γενικές γραμμές, κύλησαν ομαλά οι εξετάσεις μας. Δεν είχαμε κάτι συνταρακτικό ή κάποιο θέμα μέχρι αυτή τη στιγμή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι έχει ήδη αρχίσει η βαθμολόγηση των πρώτων γραπτών, ενώ απομένουν ακόμη αρκετά στάδια μέχρι την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων.

Σε ό,τι αφορά περιστατικά δολίευσης, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εξετάσεων είπε ότι καταγράφηκε μία υπόθεση που διερευνήθηκε, χωρίς τελικά να επιβεβαιωθεί οποιαδήποτε παράβαση.

«Τελικά διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε θέμα, άρα το γραπτό του υποψηφίου διοχετεύθηκε για να βαθμολογηθεί», ανέφερε, εξηγώντας ότι οι επιτηρητές είναι υποχρεωμένοι να καταγράφουν ακόμη και υπόνοιες δολίευσης, ώστε αυτές να εξετάζονται μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης.

Ερωτηθείς για αντιδράσεις σχετικά με τη δυσκολία των θεμάτων, ο κ. Μυλωνάς είπε ότι υπήρξαν επιμέρους σχόλια από υποψηφίους, κυρίως μετά την εξέταση στα Μαθηματικά κατεύθυνσης, χωρίς ωστόσο να υπάρχει γενικευμένη εικόνα.

Αναφερόμενος, εξάλλου, στον σκοπό των Παγκύπριων εξετάσεων, ο κ. Μυλωνάς σημείωσε ότι οι εν λόγω εξετάσεις έχουν διαφορετικό σκοπό από τις απολυτήριες εξετάσεις, καθώς αποσκοπούν στην κατάταξη των υποψηφίων για διεκδίκηση θέσεων στα δημόσια πανεπιστήμια.

«Θέλουμε διάκριση και ο σκοπός δεν είναι να πάρουν οι υποψήφιοι τη μέγιστη βαθμολογία, αλλά να μπορούν να καταταγούν με έναν αξιόπιστο τρόπο, ώστε οι καλύτεροι από αυτούς να διεκδικήσουν τις θέσεις στα πανεπιστήμια», ανέφερε.

Κληθείς να σχολιάσει το ισχύον σύστημα με τον διαχωρισμό απολυτήριων και Παγκύπριων εξετάσεων, ο κ. Μυλωνάς εξέφρασε την άποψη ότι εξυπηρετεί καλύτερα τους διαφορετικούς σκοπούς των δύο διαδικασιών.

«Με μία μόνο εξεταστική δοκιμασία είναι πολύ δύσκολο να πετύχεις και την αξιολόγηση των γνώσεων του μαθητή και την αξιόπιστη κατάταξή του για εισδοχή στα πανεπιστήμια. Τώρα έχουμε την ευχέρεια να υπάρχουν πιο απαιτητικές ερωτήσεις, που διαχωρίζουν καλύτερα τους υποψηφίους που βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα της βαθμολογικής κλίμακας», είπε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η τελική αξιολόγηση των θεμάτων θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της σημερινής εξέτασης και την καταγραφή των εντυπώσεων των υποψηφίων, σημειώνοντας πως «η απόδειξη είναι πάντοτε την ώρα της εξέτασης, πώς αντιδρούν οι υποψήφιοι».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ