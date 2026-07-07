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Ασφαλής ο Μακρόν μετά τις εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο όπου διέμενε

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Οι εκρήξεις σημειώθηκαν αφού ο Γάλλος πρόεδρος είχε αναχωρήσει από το ξενοδοχείο. Ο Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται στο προεδρικό μέγαρο της Δαμασκού, όπου συνεχίζει το πρόγραμμα των επαφών του με τον Άχμαντ αλ-Σαράα.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είναι ασφαλής και συνεχίζει την επίσκεψή του στη Συρία, επιβεβαιώθηκε σήμερα από το προεδρικό Μέγαρο των Ηλυσίων, μετά την έκρηξη δύο βομβών κοντά στο ξενοδοχείο όπου ο Μακρόν πέρασε τη νύχτα στο κέντρο της Δαμασκού.

Κύκλοι του γαλλικού προεδρικού μεγάρου δήλωσαν ότι ο πρόεδρος Μακρόν είχε αναχωρήσει από το ξενοδοχείο όταν σημειώθηκαν οι εκρήξεις και βρίσκεται τώρα στο προεδρικό Μέγαρο όπου λαμβάνει χώρα η διευρυμένη συνάντηση μεταξύ των ηγετών της Γαλλίας και της Συρίας και των αντιπροσωπειών τους, την οποία θα ακολουθήσει κατ' ιδίαν συνάντηση με τον 'Αχμαντ αλ-Σαράα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΜΑΚΡΟΝ

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