Ασφαλής ο Μακρόν μετά τις εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο όπου διέμενε

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είναι ασφαλής και συνεχίζει την επίσκεψή του στη Συρία, επιβεβαιώθηκε σήμερα από το προεδρικό Μέγαρο των Ηλυσίων, μετά την έκρηξη δύο βομβών κοντά στο ξενοδοχείο όπου ο Μακρόν πέρασε τη νύχτα στο κέντρο της Δαμασκού.

Κύκλοι του γαλλικού προεδρικού μεγάρου δήλωσαν ότι ο πρόεδρος Μακρόν είχε αναχωρήσει από το ξενοδοχείο όταν σημειώθηκαν οι εκρήξεις και βρίσκεται τώρα στο προεδρικό Μέγαρο όπου λαμβάνει χώρα η διευρυμένη συνάντηση μεταξύ των ηγετών της Γαλλίας και της Συρίας και των αντιπροσωπειών τους, την οποία θα ακολουθήσει κατ' ιδίαν συνάντηση με τον 'Αχμαντ αλ-Σαράα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ