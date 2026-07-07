Πράσινο φως από το Υπουργικό: Από το 2027 αρχίζει ο θεσμός «Πασχαλινά Χωριά» - Πώς θα εφαρμοστεί

Το Υφυπουργείο Τουρισμού προωθεί τη δημιουργία του θεσμού των «Πασχαλινών χωριών» από το 2027, με στόχο τον περαιτέρω εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και την τόνωση της επισκεψιμότητας στην ύπαιθρο και τις ορεινές περιοχές της Κύπρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου Τουρισμού, το σχετικό «Σχέδιο Κινήτρων Διοργάνωσης Πασχαλινών Εμπειριών και Δραστηριοτήτων 2027» εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο την περασμένη Τετάρτη, μετά από πρόταση του Υφυπουργείου. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Δήμους και Κοινότητες εντός της διαδρομής «Heartland of Legends», καλύπτοντας αγροτικές, ορεινές και ακριτικές κοινότητες.

Στο πλαίσιο του Σχεδίου θα επιλεγούν δέκα (10) Δήμοι/Κοινότητες, οι οποίοι θα διοργανώσουν ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιωματικών δραστηριοτήτων από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι την Κυριακή του Θωμά.

Οι εκδηλώσεις θα περιλαμβάνουν παρασκευή παραδοσιακών πασχαλινών εδεσμάτων και χειροτεχνημάτων, στολισμό επιταφίου, παραδοσιακά παιχνίδια, ξεναγήσεις από αδειούχους ξεναγούς, εκμάθηση κυπριακών παραδοσιακών χορών, γνωριμία με τη βυζαντινή μουσική και την αγιογραφία, καθώς και δραστηριότητες στη φύση. Προαιρετικά θα μπορούν να οργανώνονται περίπτερα προβολής και πώλησης τοπικών προϊόντων.

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Τουρισμού, Κώστα Κουμή, το Σχέδιο στοχεύει στην ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος κατά την πασχαλινή περίοδο, με έμφαση στην προσέλκυση επισκεπτών στην ύπαιθρο και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών, καθώς και στη διατήρηση και προβολή της πολιτιστικής ταυτότητας της Κύπρου μέσω αυθεντικών εμπειριών.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο από το Υφυπουργείο Τουρισμού.