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| Υγεία

Δάγκειος πυρετός στην Κύπρο: Μολύνθηκε επαγγελματίας υγείας από το αίμα ασθενούς

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Δύο περιστατικά καταγράφηκαν τον Ιούλιο – Και οι δύο ασθενείς έχουν λάβει εξιτήριο

Δύο περιστατικά Δάγκειου Πυρετού είχαν καταγραφεί τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).

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Σύμφωνα με τον ΟΚΥπΥ, το πρώτο περιστατικό αφορούσε γυναίκα με ταξιδιωτικό ιστορικό, η οποία, αφού ανέπτυξε συμπτώματα, επισκέφθηκε Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) κρατικού νοσηλευτηρίου.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασής της, επαγγελματίας υγείας ήρθε σε επαφή με αίμα της γυναίκας και στη συνέχεια προσβλήθηκε επίσης από τον ιό.

Ο ΟΚΥπΥ αναφέρει ότι και οι δύο έχουν λάβει εξιτήριο εδώ και αρκετές ημέρες.

Ιός Δυτικού Νείλου

Η πληροφόρηση του ΟΚΥπΥ έρχεται στον απόηχο ενημέρωσης ότι ηλικιωμένο άτομο νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας λόγω μόλυνσης με τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Ο 70χρονος άντρας, είναι σε σοβαρή κατάσταση και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και σύμφωνα με τον λοιμωξιολόγο Άριστος Αριστοδήμου, πρόκειται για περιστατικό που εμπίπτει στο πολύ μικρό ποσοστό ασθενών που προσβάλλονται από τον ιό του Δυτικού Νείλου, οι οποίοι μπορεί να εμφανίσουν σοβαρή λοίμωξη στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Οι ασθενείς αυτοί είναι συνήθως ηλικιωμένα ή ανοσοκατασταλμένα άτομα, αν και δεν είναι απαραίτητο.

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