Άναψε φωτιές η καταγγελία Παμπορίδη – Άλλα λέει το Απολλώνειο, άλλα ο ΟΚΥπΥ

Άναψε φωτιές η καταγγελία του πρώην υπουργού Υγείας και νυν βουλευτή του ΔΗΣΥ, Γιώργου Παμπορίδη για τον χειρισμό ασθενούς με μετεγχειρητικές επιπλοκές, με το Απολλώνιο και τον ΟΚΥπΥ να δίνουν διαφορετικές εκδοχές για όσα ακολούθησαν. Η υπόθεση φέρνει παράλληλα στην επιφάνεια ένα ευρύτερο ζήτημα: ποιος αναλαμβάνει τις επιπλοκές μιας επέμβασης που διενεργήθηκε στον ιδιωτικό τομέα και τι συμβαίνει όταν το νοσηλευτήριο δηλώνει αδυναμία να τις διαχειριστεί.

Ο κ. Παμπορίδης κατήγγειλε ότι γυναίκα, η οποία είχε υποβληθεί σε σειρά επεμβάσεων σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο της Λευκωσίας, δεν έγινε δεκτή στο ΤΑΕΠ του ίδιου νοσηλευτηρίου όταν παρουσίασε επιπλοκές, με την έλλειψη κλινών να προβάλλεται, σύμφωνα με τον ίδιο, ως αιτιολογία.

Παρότι στην ανάρτησή του δεν κατονομάζεται το νοσηλευτήριο, το μοναδικό ιδιωτικό νοσηλευτήριο στη Λευκωσία που διαθέτει ΤΑΕΠ είναι το Απολλώνιο, με το οποίο επικοινώνησε ο «Π».

«Δεν είναι αυτά τα πραγματικά γεγονότα», λέει το Απολλώνειο

Αρμόδια πηγή από το Απολλώνειο ανέφερε στον «Π» ότι η καταγγελία δεν αποτυπώνει τα πραγματικά γεγονότα. Όπως υποστήριξε, ο θεράπων ιατρός έκρινε ότι, λόγω συνοσηροτήτων της ασθενούς, το περιστατικό δεν μπορούσε να νοσηλευτεί εκεί και έπρεπε να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, προηγήθηκαν επικοινωνίες με ορθοπεδικούς και λοιμωξιολόγους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η μεταφορά, ενώ υπήρξε και προσυνεννόηση με το δημόσιο νοσηλευτήριο. Η θέση του Απολλωνείου είναι ότι όταν η ασθενής μεταφέρθηκε στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, ενημερώθηκε ότι δεν θα γινόταν δεκτή.

Από πλευράς του ιδιωτικού νοσηλευτηρίου αναφέρθηκε ακόμη ότι ο ΟΚΥπΥ είναι ενήμερος για την υπόθεση και ότι έχει προγραμματιστεί η εισαγωγή της ασθενούς στο Απολλώνιο το πρωί της Παρασκευής.

Ο ΟΚΥπΥ διαψεύδει άρνηση

Διαφορετική εικόνα για τα όσα συνέβησαν δίνει στον «Π» ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ Χαράλαμπος Χαριλάου, ο οποίος ξεκαθαρίζει ότι το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας ουδέποτε αρνήθηκε να αναλάβει την ασθενή.

Όπως ανέφερε, τα δημόσια νοσηλευτήρια και ιδιαίτερα το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, το μοναδικό τεταρτοβάθμιο νοσοκομείο εντός ΓεΣΥ, δεν αρνούνται να επιληφθούν περιστατικών. Πρόσθεσε ότι ασθενείς οι οποίοι χειρουργούνται στον ιδιωτικό τομέα και στη συνέχεια παρουσιάζουν επιπλοκές μεταφέρονται συχνά στα δημόσια νοσηλευτήρια και γίνονται αποδεκτοί.

Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ο κ. Χαριλάου ανέφερε ότι πρόκειται για γυναίκα η οποία υποβλήθηκε σε σειρά επεμβάσεων στο ιδιωτικό νοσηλευτήριο και παρουσίασε επιπλοκές μετά, όπως ανέφερε, από επιμόλυνση υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.

Κατά τον ίδιο, αντί οι επιπλοκές να αναληφθούν από το νοσηλευτήριο όπου πραγματοποιήθηκαν οι επεμβάσεις, όπως, σύμφωνα με τον ΟΚΥπΥ, προβλέπουν οι κανονισμοί του ΓεΣΥ, η ασθενής στάλθηκε στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

«Το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας ουδέποτε είπε ότι δεν αναλαμβάνει το περιστατικό», τόνισε, εξηγώντας ότι οι ορθοπεδικοί δεν αρνήθηκαν να περιθάλψουν την ασθενή. Έκριναν, ωστόσο, ότι ήταν προτιμότερο να αναλάβουν το περιστατικό το νοσηλευτήριο και ο θεράπων ιατρός που είχαν πραγματοποιήσει τις επεμβάσεις και γνώριζαν καλύτερα το ιστορικό της.

Στο τραπέζι ΟΚΥπΥ, Απολλώνιο και ΟΑΥ

Το περιστατικό τέθηκε σήμερα Πέμπτη σε τηλεδιάσκεψη στην οποία, σύμφωνα με τον κ. Χαριλάου, συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι: γιατροί του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, εκπρόσωποι του Απολλωνίου και ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας.

Ο ΟΚΥπΥ επανέλαβε τη θέση ότι το περιστατικό θα ήταν προτιμότερο να αναληφθεί από τον γιατρό που ήδη γνώριζε την ασθενή. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι εάν υπήρχε πραγματική αδυναμία του ιδιωτικού νοσηλευτηρίου να διαχειριστεί την κατάσταση, το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας θα αναλάμβανε την ασθενή.

Προς επίρρωση της θέσης ότι τα δημόσια νοσηλευτήρια δεν απορρίπτουν περιστατικά του ιδιωτικού τομέα, ο κ. Χαριλάου ανέφερε ότι μόνο αυτή την εβδομάδα δύο ασθενείς μεταφέρθηκαν από ιδιωτικό νοσηλευτήριο εντός ΓεΣΥ στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου έγιναν δεκτοί και περιθάλπονται.

Ανέφερε επίσης ότι γιατροί των δημόσιων νοσηλευτηρίων στηρίζουν συστηματικά τον ιδιωτικό τομέα όταν προκύπτουν δύσκολα περιστατικά, φέρνοντας ως παράδειγμα τους λοιμωξιολόγους του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, οι οποίοι βρίσκονται επί 24ώρου βάσεως στη διάθεση ιδιωτικών νοσηλευτηρίων όταν χρειαστεί η συνδρομή τους.

Ακόμη από πλευράς ΟΚΥπΥ τίθεται ερώτημα προς τον ΟΑΥ για τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες λειτουργούν τα νοσηλευτήρια εντός του ΓεΣΥ, με τον εκπρόσωπο τύπου του Οργανισμού να διερωτάται « πώς είναι δυνατόν ένα νοσηλευτήριο κατηγορίας Α1 να πραγματοποιεί επεμβάσεις, αλλά να μην μπορεί να διαχειριστεί τις επιπλοκές που ενδέχεται να προκύψουν από αυτές;».