Ισόβια στον 22χρονο για τη δολοφονία στην Κοφίνου: Τον παγίδευσε με πρόσχημα δουλειά και ζήτησε λύτρα από τον πατέρα του

Ποινή ισόβιας φυλάκισης επέβαλε σήμερα το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας σε 22χρονο από το Μπαγκλαντές για το φόνο του συνομήλικου συμπατριώτη του Σιαρουάρ Αχμέτ Ιμόν, τον περασμένο Ιούνιο. Ο νεαρός παραδέχθηκε κατηγορία φόνου εκ προμελέτης οπότε αυτόματα καταδικάστηκε σε ισόβια φυλάκιση και οδηγείται σήμερα στις Κεντρικές Φυλακές έχοντας ομολογήσει την άγρια δολοφονία του 22χρονου φοιτητή, επίσης από το Μπαγκλαντές στις 11 Ιουνίου 2026 στην περιοχή Κοφίνου.

Το θύμα είχε εξαφανιστεί από την ημέρα εκείνη και αναζητείτο μέχρι τις 21 Ιουνίου 2026 όταν η αστυνομία φόρεσε χειροπέδες στον επίσης 22χρονο Ασιάτη ο οποίος στη συνέχεια οδήγησε το ΤΑΕ Λάρνακας στο σημείο στην Κοφίνου όπου είχε θάψει τον νεαρό αφού τον είχε δολοφονήσει. Το θύμα έφτασε στην Κύπρο μερικούς μήνες πριν τη δολοφονία του για να σπουδάσει σε ιδιωτικό κολέγιο της Λάρνακας και το απόγευμα της 11ης Ιουνίου, έφυγε από το διαμέρισμα όπου διέμενε με άλλους νεαρούς από το Μπαγκλαντές στην Ορόκλινη λέγοντας ότι θα πήγαινε για δουλειά στην περιοχή Κοφίνου.

Έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του και όπως έγινε γνωστό, υπήρξε επικοινωνία με τον πατέρα του στην Ελλάδα από άγνωστο πρόσωπο που τού ζήτησε λύτρα για να τον απελευθερώσει. Όπως, όμως, ομολόγησε ο κατηγορούμενος, το ίδιο βράδυ της εξαφάνισης, τον σκότωσε μαχαιρώνοντας και στραγγαλίζοντάς τον στην Κοφίνου και κάλυψε πρόχειρα το πτώμα του με άχυρο. Συγκεκριμένα, ο ύποπτος είπε στους ανακριτές ότι γνώρισε τον φοιτητή σε λεωφορείο πέντε μέρες νωρίτερα και στις επαφές τους, δέχθηκε προσβλητικό σχόλιο από το θύμα. Πιο συγκεκριμένα, ο καταδικασθείς ομολόγησε ότι είχαν γνωριστεί στις 7 Ιουνίου 2026 σε λεωφορείο και ότι όταν ζήτησε από το θύμα wifi hotspot για να αποκτήσει πρόσβαση στο ίντερνετ, το θύμα τού απάντησε “όχι εσύ είσαι φτωχός ήρθες από τα κατεχόμενα”.

Ο ύποπτος ομολόγησε ότι στις 9 Ιουνίου 2026 αγόρασε από σούπερμαρκετ το μαχαίρι με το οποίο είχε αποφασίσει να σκοτώσει το θύμα και στις 11 Ιουνίου 2026 επικοινώνησε μαζί του και τού είπε ότι είχε βρει κενή θέση εργασίας με μισθό 50 ευρώ ημερησίως προκειμένου να τον παγιδεύσει για να τον σκοτώσει.

Σύμφωνα με την ομολογία, ο δράστης, οδήγησε τον 22χρονο στην Κοφίνου όπου τον δολοφόνησε μαχαιρώνοντάς τον στον λαιμό και στην πλάτη και στη συνέχεια στραγγαλίζοντάς τον. Στη συνέχεια κάλυψε τη σορό του με άχυρο, πήρε το κινητό του και έστειλε τα μήνυματα στον πατέρα του απαιτώντας λύτρα.