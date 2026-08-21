Αιχμές ΟΚΥπΥ κατά ιδιωτικού τομέα: Γιατί χειρουργούν αν δεν μπορούν να διαχειριστούν τις επιπλοκές

Απάντηση στα δημοσιεύματα και τις αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για υπόθεση ασθενούς με σοβαρές μετεγχειρητικές επιπλοκές δίνει ο ΟΚΥπΥ, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί άρνησης παροχής φροντίδας από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Όπως αναφέρει, οι γιατροί του νοσοκομείου αξιολόγησαν το περιστατικό και έκριναν ότι, εφόσον αυτό ήταν ιατρικά ασφαλές, η συνέχιση της διαχείρισης από το ιδιωτικό νοσηλευτήριο και τη θεραπευτική ομάδα που πραγματοποίησε τις επεμβάσεις αποτελούσε την καταλληλότερη επιλογή. Την ίδια ώρα, ο Οργανισμός μεταφέρει τη συζήτηση σε ευρύτερο επίπεδο, θέτοντας το ερώτημα κατά πόσο νοσηλευτήρια που διενεργούν εξειδικευμένες επεμβάσεις διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή και στελέχωση για να αντιμετωπίζουν και τις επιπλοκές που ενδέχεται να προκύψουν από αυτές.

Η απάντηση έρχεται μετά τη δημόσια καταγγελία του πρώην υπουργού Υγείας και νυν βουλευτή του ΔΗΣΥ, Γιώργου Παμπορίδη για γυναίκα ασθενή που φέρεται να της αρνήθηκαν νοσηλεία, έπειτα από επιπλοκές που ακολούθησαν σειρά χειρουργικών επεμβάσεων σε ιδιωτικό νπσηλευτήριο. Η καταγγελία άφησε σκιές και για άρνηση του ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση του ΟΚΥπΥ:

Σχετικά με δημοσιεύματα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αναφορικά με τη διαχείριση περιστατικού ασθενούς με μετεγχειρητικές επιπλοκές που προσήλθε από ιδιωτικό νοσηλευτήριο, ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Τα Δημόσια Νοσηλευτήρια και ιδιαίτερα το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, το μοναδικό τεταρτοβάθμιο νοσοκομείο εντός ΓεΣΥ, δεν αρνούνται την παροχή της αναγκαίας φροντίδας σε οποιοδήποτε περιστατικό, ανεξαρτήτως της πολυπλοκότητας ή της βαρύτητάς του. Αποστολή του Οργανισμού είναι η παροχή έγκαιρης και αποτελεσματικής φροντίδας υγείας σε όσους τη χρειάζονται, με προτεραιότητα την ασφάλεια και την ανθρώπινη ζωή.

Η ανάληψη περιστατικών με μετεγχειρητικές ή άλλες επιπλοκές από τον ιδιωτικό τομέα αποτελεί συχνό φαινόμενο για τα Δημόσια Νοσηλευτήρια. Χαρακτηριστικά, μόνο κατά την τρέχουσα εβδομάδα, δύο ασθενείς με επιπλοκές μεταφέρθηκαν από ιδιωτικό νοσηλευτήριο εντός ΓεΣΥ στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου έγιναν δεκτοί και τυγχάνουν της αναγκαίας περίθαλψης.

Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά ασθενή η οποία είχε υποβληθεί σε σειρά επεμβάσεων σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο και ακολούθως παρουσίασε σοβαρές μετεγχειρητικές επιπλοκές, με αποτέλεσμα να προσέλθει στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Οι Ειδικοί Ιατροί του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας ουδέποτε αρνήθηκαν την παροχή της αναγκαίας ιατρικής φροντίδας. Κατά την αξιολόγηση του περιστατικού επισημάνθηκε ότι, εφόσον αυτό ήταν ιατρικά εφικτό και ασφαλές, η συνέχιση της διαχείρισης της ασθενούς από το νοσηλευτήριο και τη θεραπευτική ομάδα που είχαν πραγματοποιήσει τις επεμβάσεις ήταν η ενδεδειγμένη επιλογή από πλευράς συνέχειας της φροντίδας, δεδομένης της άμεσης γνώσης του ιστορικού της και των προηγηθεισών επεμβάσεων.

Το περιστατικό συζητήθηκε χθες σε τηλεδιάσκεψη, στην οποία συμμετείχαν οι εμπλεκόμενοι ιατροί του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, εκπρόσωποι του ιδιωτικού νοσηλευτηρίου και εκπρόσωποι του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας.

Ο ΟΚΥπΥ επανέλαβε τη θέση ότι ένα νοσηλευτήριο το οποίο αναλαμβάνει και διενεργεί συγκεκριμένες επεμβάσεις οφείλει να διαθέτει την κατάλληλη υποδομή, στελέχωση και δυνατότητα ασφαλούς διαχείρισης των περιστατικών που αναλαμβάνει και των επιπλοκών που ευλόγως ενδέχεται να προκύψουν από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας που διέπουν την παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας εντός ΓεΣΥ.

Παράλληλα, ο ΟΚΥπΥ κατέστησε απολύτως σαφές ότι, εάν υπήρχε πραγματική αδυναμία του ιδιωτικού νοσηλευτηρίου να παράσχει την απαιτούμενη φροντίδα και η κατάσταση της ασθενούς απαιτούσε διαχείριση από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, το περιστατικό θα αναλαμβανόταν, όπως άλλωστε συμβαίνει καθημερινά με σοβαρά και σύνθετα περιστατικά που παραπέμπονται στα Δημόσια Νοσηλευτήρια.

Σημειώνεται ότι οι ιατροί των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων συνδράμουν συστηματικά στη διαχείριση σύνθετων περιστατικών που προκύπτουν στον ιδιωτικό τομέα. Ενδεικτικά, λοιμωξιολόγοι των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων βρίσκονται σε 24ωρη βάση στη διάθεση ιδιωτικών νοσηλευτηρίων όταν απαιτείται η επιστημονική συνδρομή τους.

Το ευρύτερο ζήτημα που αναδεικνύεται αφορά τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες από νοσηλευτήρια εντός του ΓεΣΥ. Το ερώτημα που τίθεται, είναι κάτω από ποιες προϋποθέσεις λειτουργούν τα νοσηλευτήρια εντός του ΓεΣΥ, και πώς είναι δυνατόν ένα νοσηλευτήριο κατηγορίας Α1 να πραγματοποιεί επεμβάσεις, αλλά να μην μπορεί να διαχειριστεί τις επιπλοκές που ενδέχεται να προκύψουν από αυτές;

Τα Δημόσια Νοσηλευτήρια αποτελούν το δίχτυ ασφαλείας και τον βασικό πυλώνα του συστήματος υγείας και θα συνεχίσουν να βρίσκονται δίπλα σε κάθε ασθενή που χρειάζεται τη φροντίδα τους, με γνώμονα την ασφάλεια, την ποιότητα της περίθαλψης και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.