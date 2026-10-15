Σοβαρό περιστατικό στο Ογκολογικό: Πληροφορίες ότι χορηγήθηκε ενδοφλεβίως σκεύασμα εντερικής διατροφής – Κρίσιμα 40χρονη, διατάχθηκε εσωτερική έρευνα

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, ενώ η 40χρονη νοσηλευόταν στο Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου. Σύμφωνα με δημοσίευμα του SigmaLive, στην ασθενή χορηγήθηκε ενδοφλεβίως σκεύασμα εντερικής διατροφής, το οποίο προορίζεται για χορήγηση μέσω του πεπτικού συστήματος και όχι απευθείας στην κυκλοφορία του αίματος. Μετά τη χορήγηση του σκευάσματος, η κατάσταση της γυναίκας επιδεινώθηκε, καθώς παρουσίασε έντονη δύσπνοια, πτώση του κορεσμού οξυγόνου και αύξηση των καρδιακών σφύξεων.

Η 40χρονη διακομίστηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλεύεται.

Εσωτερική έρευνα διέταξε το Ογκολογικό Κέντρο

Με επίσημη ανακοίνωσή του, το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου επιβεβαίωσε τη διακομιδή της ασθενούς στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Όπως αναφέρεται, η διεύθυνση του Κέντρου έχει ήδη διατάξει εσωτερική έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθούν πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Το Ογκολογικό διαβεβαιώνει ότι θα υπάρξει πλήρης διαφάνεια σε σχέση με τα αποτελέσματα της διερεύνησης, υπογραμμίζοντας ότι σε αυτό το στάδιο προτεραιότητα παραμένουν η φροντίδα της ασθενούς και η στήριξη της οικογένειάς της.

Πάντως, στην ανακοίνωση δεν δίνονται λεπτομέρειες για τη φύση του περιστατικού ούτε επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες περί λανθασμένης ενδοφλέβιας χορήγησης σκευάσματος.

Το Κέντρο διευκρινίζει ότι, με σεβασμό στο ιατρικό απόρρητο και στην εν εξελίξει έρευνα, δεν θα προβεί σε περαιτέρω σχόλια.