Όταν η Αστυνομία καλεί ιατροδικαστή για αυτοψία, σημαίνει ότι έχει ήδη κρίνει το περιστατικό σοβαρό. Αυτή ήταν η θέση που διατύπωνε τον Οκτώβριο του 2025 η προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, Αγγελική Παπέττα, σε κατάθεσή της για την υπόθεση της Ποταμιάς. Η τοποθέτησή της αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά τον θάνατο της 17χρονης που εντοπίστηκε νεκρή το περασμένο Σάββατο σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Κακοπετριά. Στην υπόθεση αυτή, η Αστυνομία αναφέρ...

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