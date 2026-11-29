Ο Takala, ειδικός διεθνούς εμβέλειας στην ασφάλεια στην εργασία, σημείωσε ότι οι πιο θανατηφόρες ασθένειες που συνδέονται με την έκθεση σε επιβλαβείς παράγοντες είναι οι καρκίνοι, όπως ο καρκίνος του πνεύμονα. Μεταξύ των επικίνδυνων ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο ανέφερε τον αμίαντο και τα καυσαέρια ντίζελ. Συχνά, είπε, οι εργαζόμενοι δεν αντιλαμβάνονται ότι εισπνέουν ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο του πνεύμονα.

Η έκθεση μπορεί να διαφέρει από χώρο σε χώρο και να μην είναι ορατή στους εργαζομένους. Ο καθηγητής εξήγησε ότι, όπου ενδέχεται να υπάρχουν ίνες αμιάντου, χρειάζονται μετρήσεις, οι οποίες είναι χρονοβόρες και σχεδόν ποτέ δεν πραγματοποιούνται. Σε μέτρηση που έκανε στο γραφείο του, βρέθηκαν 1.000 ίνες ανά κυβικό μέτρο. Χαρακτήρισε την τιμή πολύ καλή, αλλά εξήγησε ότι η εισπνοή αέρα με αυτή τη συγκέντρωση σε όλη τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να οδηγήσει στην εισπνοή χιλιάδων ή εκατομμυρίων ινών. Κάποιες αποβάλλονται, ενώ άλλες παραμένουν και ενδέχεται να προκαλέσουν καρκίνο του πνεύμονα, ο οποίος μπορεί να εμφανιστεί 30 χρόνια αργότερα.

Μετρήσεις σε πολλές χιλιάδες χώρους εργασίας έχουν δείξει ότι στον αέρα υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη επιβλαβών ουσιών, ενώ οι άνθρωποι μπορεί επίσης να τις αγγίξουν ή να τις καταπιούν. Ο Takala αναφέρθηκε και σε παράγοντες όπως τα μικροσωματίδια, τονίζοντας ότι στόχος είναι να εξαλειφθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι κίνδυνοι που μπορούν να προληφθούν.

Ως παράδειγμα πρόληψης, ανέφερε ότι μια ηλεκτρική σκούπα με φίλτρο HEPA συγκρατεί τα σωματίδια και συμβάλλει σε καθαρότερο αέρα. Φίλτρα μπορούν, επίσης, να τοποθετηθούν στην εισροή του αέρα σε αίθουσες. Όταν εργαζόταν στη Γενεύη, τα κεντρικά γραφεία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας διέθεταν τέτοια φίλτρα. Σε μέτρηση στο γραφείο του καταγράφηκαν 600 ίνες, έναντι 1.000 στον δρόμο έξω. Σε περίπτωση βαριάς έκθεσης, είπε, η συγκέντρωση μπορεί να μειωθεί από τις 10.000 στις 600 ίνες. Η αφαίρεση του αμιάντου από κτίρια που τον περιέχουν είναι ένας ακόμη τρόπος εξάλειψης πηγών επιβλαβών ουσιών.

Το άγχος και οι συνθήκες εργασίας

Το άγχος που σχετίζεται με την εργασία μπορεί να μετρηθεί, σύμφωνα με τον Takala. Ο ίδιος χρησιμοποιεί φορητή συσκευή που φορά στο χέρι του και μεταφέρει τις μετρήσεις στον υπολογιστή του. Η συσκευή καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τη μεταβολή του καρδιακού ρυθμού και άλλα σχετικά μεγέθη. Αν και, όπως είπε, σε ατομικό επίπεδο δεν μπορούν να αλλάξουν πολλά, ο εργοδότης και ο χώρος εργασίας μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Ως παράδειγμα ανέφερε τον οδηγό λεωφορείου, ο οποίος καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια χωρίς αντίστοιχη ανταμοιβή και αντιμετωπίζει πολλές απαιτήσεις χωρίς να έχει έλεγχο. Δεν μπορεί να ελέγξει την κίνηση, τα χρονικά περιθώρια ή τους δύσκολους επιβάτες, ενώ χρειάζεται να παραμένει διαρκώς συγκεντρωμένος. Παράλληλα, μπορεί να μην έχει χρόνο να φάει με την ησυχία του. Αυτή η ανισορροπία απαιτήσεων και ελέγχου μπορεί, σύμφωνα με τον καθηγητή, να μετρηθεί εύκολα. Κάλεσε τις εταιρείες να εξασφαλίζουν αρκετό χρόνο για διαλείμματα και να αποφεύγουν τα πολύ σφιχτά ωράρια.

Όταν εμφανίζεται πρόβλημα ψυχικής υγείας σε εργαζόμενο, σημείωσε, χρειάζεται να εξετάζεται η ψυχική υγεία του χώρου εργασίας συνολικά. Όταν ήταν επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, στο Μπιλμπάο της Ισπανίας, πραγματοποιούνταν τακτικές έρευνες στο προσωπικό για το άγχος και τις αιτίες του, ώστε τα προβλήματα να αντιμετωπίζονται με βάση τα δεδομένα. Αντίστοιχα, πρότεινε περιοδικούς ιατρικούς ελέγχους κάθε ένα ή δύο χρόνια, ώστε να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται σταδιακά οι εργασιακοί παράγοντες που προκαλούν άγχος.

Η καταγραφή των ατυχημάτων

Ο Takala, ο οποίος βρέθηκε στην Αθήνα για να μιλήσει στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, που διοργάνωσε το ΕΛΥΝΙΑΕ υπό την αιγίδα του υπουργείου Εργασίας, είπε ότι εξακολουθούν να συμβαίνουν αρκετά εργατικά ατυχήματα. Τα μικρά περιστατικά, που δεν καταλήγουν σε θάνατο, συχνά περνούν απαρατήρητα, καθώς οι εργαζόμενοι μπορεί να αποφεύγουν να αναφέρουν προβλήματα που δεν θεωρούν αρκετά σοβαρά ώστε να απευθυνθούν σε γιατρό ή κέντρο υγείας.

Αναφέρθηκε σε επίσκεψή του στο Μαλάουι, όπου οι Αρχές τού είπαν ότι είχαν καταγράψει 173 ατυχήματα σε χώρα 12 εκατομμυρίων κατοίκων. Όταν ρώτησε αν εννοούσαν θανατηφόρα ατυχήματα, του απάντησαν ότι επρόκειτο για όλα τα ατυχήματα. Ο ίδιος αντιπαρέβαλε ότι στη Φινλανδία καταγράφονται 100.000 ατυχήματα κάθε χρόνο.

Η καταγραφή εξαρτάται από το σύστημα κάθε χώρας, είπε, και απαιτείται διαδικασία που να ενθαρρύνει τους εργαζομένους να ενημερώνουν τον προϊστάμενο, ώστε το περιστατικό να μεταφέρεται στη διοίκηση και στις Αρχές. Πολλοί εργαζόμενοι φοβούνται ότι θα απολυθούν ή θα χαρακτηριστούν συστηματικοί γκρινιάρηδες αν μιλήσουν για μικροατυχήματα ή ασθένειες. Ο καθηγητής υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας και της ανοιχτής συζήτησης μεταξύ εργοδοτών, εργαζομένων και οργανώσεών τους. Όπως είπε, είναι ευκολότερο να συζητηθούν η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία παρά οι μισθοί, ενώ η σωστή αντιμετώπιση είναι προς το συμφέρον της εταιρείας.

Η τεχνητή νοημοσύνη και η εργασία από το σπίτι

Για τις πιθανές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία, ο Takala είπε ότι πολλά θα αλλάξουν και ότι ο κόσμος της εργασίας μεταβάλλεται γρήγορα. Επισήμανε τον κίνδυνο να χάνονται οι συνάδελφοι και η δυνατότητα να συζητά κανείς με κάποιον ή να ζητά συμβουλές για ένα πρόβλημα, προσθέτοντας ότι οι άνθρωποι είναι κοινωνικά όντα και εργάζονται μαζί.

Παράλληλα, η εργασία από το σπίτι έχει παρατείνει άτυπα τα ωράρια και έχει οδηγήσει σε πιο μοναχική προσέγγιση της εργασίας. Ο καθηγητής πρότεινε τακτικές συναντήσεις και τουλάχιστον μία ημέρα την εβδομάδα οι εργαζόμενοι να βρίσκονται μαζί, να ανταλλάσσουν απόψεις και να προσπαθούν να επιλύουν τα προβλήματα ως ομάδα.

Πηγή: ΚΥΠΕ