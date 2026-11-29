Ο υπουργός σημείωσε ότι η σχέση μιας γυναίκας με τον ή τη γυναικολόγο της διαμορφώνεται σε βάθος χρόνου. Όπως είπε, η εμπιστοσύνη καλλιεργείται όταν η γυναίκα έχει τον χώρο να θέτει ερωτήσεις, λαμβάνει σαφείς απαντήσεις και συμμετέχει ουσιαστικά στις αποφάσεις για την υγεία της.

Στη μαιευτική φροντίδα, πρόσθεσε, η σχέση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο τρόπος του τοκετού συνδέεται με την ασφάλεια τόσο της μητέρας όσο και του νεογνού.

Ο κ. Χαραλαμπίδης ανέφερε ότι η προώθηση του φυσιολογικού τοκετού και η μείωση της προωρότητας αποτελούν κοινές προτεραιότητες του Υπουργείου Υγείας και της Παγκύπριας Γυναικολογικής και Μαιευτικής Εταιρείας. «Σύμφωνα με τα δημοσιοποιημένα στοιχεία της Μονάδας Παρακολούθησης Υγείας, το 2024 οι καισαρικές τομές αντιστοιχούσαν στο 61,8% του συνόλου των τοκετών στην Κύπρο», είπε, προσθέτοντας ότι η Εθνική Στρατηγική για την Προώθηση του Φυσιολογικού Τοκετού και τη Μείωση της Προωρότητας βρίσκεται στον τρίτο χρόνο εφαρμογής της.

Για το 2026 έχει τεθεί από κοινού ο στόχος να μειωθεί κάτω από το 60% το ποσοστό των καισαρικών τομών στις γυναίκες που γεννούν για πρώτη φορά, με σταθερό γνώμονα την ασφάλεια της μητέρας και του νεογνού. «Ο στόχος αυτός απαιτεί συγκεκριμένα βήματα, σαφή χρονοδιαγράμματα και κοινή παρακολούθηση της προόδου», ανέφερε. Για να αξιολογηθεί ποια μέτρα αποδίδουν και πού χρειάζεται προσαρμογή της προσέγγισης, πρόσθεσε, πρέπει να είναι γνωστές οι ιατρικές ενδείξεις που οδήγησαν σε κάθε καισαρική τομή.

Όπως είπε, από τις αρχές του 2026 οι ενδείξεις αυτές καταγράφονται συστηματικά στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ). Η καταγραφή βασίζεται στην Κλινική Κατευθυντήρια Οδηγία, την οποία ολοκλήρωσε ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας στα μέσα του 2025 σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι το Αρχείο Γεννήσεων παρέχει ευρύτερη εικόνα της περιγεννητικής υγείας στην Κύπρο. «Η πληρότητα των στοιχείων του μάς βοηθά να διακρίνουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τις ανάγκες της χώρας και να σχεδιάζουμε ανάλογα την πολιτική μας», ανέφερε, αναγνωρίζοντας τη συμβολή των μαιευτηρίων και των επαγγελματιών υγείας που τροφοδοτούν το αρχείο.

«Οφείλουμε, από τη δική μας πλευρά, να στηρίζουμε το έργο σας και να φροντίζουμε για τις συνθήκες μέσα στις οποίες το ασκείτε», είπε, εκφράζοντας την ετοιμότητα του Υπουργείου να συνεχίσει τη συνεργασία με την Εταιρεία για τη βελτίωση της μαιευτικής φροντίδας στην Κύπρο και την αντιμετώπιση των προκλήσεων του κλάδου.

Πηγή: ΚΥΠΕ