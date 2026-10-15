Με απόφαση του ίδιου του ιδιοκτήτη και όχι κατόπιν επιβολής μέτρων από τις αρμόδιες Αρχές έκλεισε τελικά το κέντρο πλασμαφαίρεσης στη Λάρνακα, η λειτουργία του οποίου είχε απασχολήσει επανειλημμένα το Υπουργείο Υγείας και την Αστυνομία. Αυτό προέκυψε κατά τη σημερινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, στη διάρκεια της οποίας αναδείχθηκαν σοβαρά νομοθετικά κενά και αδυναμίες στην εποπτεία των συγκεκριμένων υπηρεσιών.
Κέντρο πλασμαφαιρεσης Λάρνακα- Δεν το έκλεισε το κράτος, το έκλεισε μόνος του ο ιδιοκτήτης
Νομοθετικά κενά και αδυναμία παρέμβασης των Αρχών ανέδειξε η συζήτηση στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής
Σύμφωνα με όσα ανέφερε εκπρόσωπος των Ιατρικών Υπηρεσιών, κατά τον έλεγχο στο συγκεκριμένο κέντρο εντοπίστηκαν έξι μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, ενώ οι επεμβάσεις διενεργούνταν υπό την εποπτεία δύο γιατρών χωρίς ειδικότητα. Παρότι τα μηχανήματα ήταν εγκεκριμένα, ο χώρος δεν διέθετε την απαιτούμενη αδειοδότηση.
Το Υπουργείο Υγείας απέστειλε επιστολή ζητώντας την άμεση αναστολή της λειτουργίας του κέντρου, ενώ η υπόθεση καταγγέλθηκε στην Αστυνομία.
Το νομοθετικό κενό
Από πλευράς Αστυνομίας εξηγήθηκε ότι κατά τη διερεύνηση προηγούμενης καταγγελίας προέκυψαν δυσκολίες λόγω του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου. Συγκεκριμένα, τέθηκε ζήτημα κατά πόσον ο χώρος μπορούσε να χαρακτηριστεί ιδιωτικό νοσηλευτήριο, καθώς οι ασθενείς παρέμεναν για ολιγόωρες θεραπείες και όχι για διανυκτέρευση.
Η υπόθεση είχε διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία, ενώ για νεότερη καταγγελία βρισκόταν σε εξέλιξη νέα αστυνομική διερεύνηση.
Ο Συνήγορος του Ασθενούς, Μάριος Χαραλαμπίδης, προειδοποίησε για τις συνέπειες της κατακερματισμένης εποπτείας, επισημαίνοντας ότι επτά με οκτώ διαφορετικοί φορείς ελέγχουν επιμέρους πτυχές μιας υπηρεσίας υγείας, χωρίς να διασφαλίζεται η συνολική ασφάλειά της.
Όπως τόνισε, η απουσία συντονισμού δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τους ασθενείς, καλώντας την Πολιτεία να παρέμβει προτού υπάρξουν τραγικές συνέπειες.
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