«Δεν είναι εφιάλτης αλλά η νέα τους πραγματικότητα» - Τι περιγράφει ο προϊστάμενος νοσηλευτικός λειτουργός των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας ΟΚΥπΥ

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ξέρουν ότι τα σπίτια και οι περιουσίες ξαναχτίζονται. Μα αυτό που πραγματικά τους καίει δεν είναι οι τοίχοι, αλλά οι αναμνήσεις από τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής που χάθηκαν μέσα σε μια στιγμή».

Κάποιοι τα βράδια δεν μπορούν να κοιμηθούν. Κάποιοι βλέπουν εφιάλτες, με πυρκαγιές, ότι καίγεται η περιουσία τους, ότι καίγονται ακόμα και οι ίδιοι. Κάποιοι άλλοι είναι ακόμη σε πανικό. Οι πλείστοι αισθάνονται φόβο, άγχος, είναι σε πανικό μη γνωρίζοντας τι θα τους ξημερώσει, με τον θυμό και την απελπισία να τους κυριεύουν. Το μετατραυματικό στρες τους έχει κτυπήσει την πόρτα,...

