| Υγεία

«Αόρατοι» οι ασθενείς με σπάνιες παθήσεις: Αγνοώντας πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση, πληρώνουμε τα διπλά για θεραπεία

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Header Image

Τον Σεπτέμβριο ξεκινούν οκτώ νέα προγράμματα προληπτικού ελέγχου για νεογνά, τα οποία στοχεύουν στην έγκαιρη ανίχνευση και πρόληψη σοβαρών κληρονομικών και μεταβολικών νοσημάτων.

Χιλιάδες άνθρωποι στην Κύπρο που ζουν με σπάνιες παθήσεις παραμένουν «αόρατοι» για το σύστημα υγείας, καθώς δεν υπάρχει επίσημο, οργανωμένο μητρώο που να καταγράφει τα περιστατικά και να στηρίζει την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία τους. Παρά την πρόοδο στην οργάνωση του Γενικού Συστήματος Υγεία...

