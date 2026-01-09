Φαίδωνας Φαίδωνος: «Για τον διασυρμό της χώρας υπάρχει ονοματεπώνυμο, κυβερνούν τον τόπο ολιγάρχες»

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ασκεί ο δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, με αφορμή το βίντεο που δημοσιοποιήθηκε χθες το βράδυ και προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις.

Σε σημερινές του δηλώσεις σε βίντεο, ο κ. Φαίδωνας κάνει λόγο για «διασυρμό της χώρας» και «διεθνή αναξιοπιστία», ιδιαίτερα σε μια περίοδο που, όπως αναφέρει, η Κύπρος ανέλαβε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τονίζει ότι η ζημιά δεν προέρχεται από ξένα κέντρα ή «υβριδικό πόλεμο», αλλά από «ανθρώπους μέσα και γύρω από το Προεδρικό» και από κυκλώματα εντός της χώρας.

Ο δήμαρχος Πάφου καταγγέλλει πρακτικές χρηματισμού και διακίνησης μαύρου χρήματος, υποστηρίζοντας ότι επιχειρηματίες εξαναγκάζονται να δίνουν μίζες σε μετρητά για να εξασφαλίζουν άδειες, επιταχύνσεις έργων ή συμμετοχή σε συγκεκριμένα έργα, μεταξύ άλλων και στον ενεργειακό τομέα. Παράλληλα, αναφέρεται και σε περιπτώσεις, όπως λέει, δήθεν επιχειρηματιών που δίνουν χρήματα για να εξασφαλίζουν ανοχή σε παράνομες δραστηριότητες, όπως ξέπλυμα χρήματος.

«Δεν μπορεί αυτόν τον τόπο να τον κυβερνούν ολιγάρχες, Κύπριοι ή ξένοι», σημειώνει, προσθέτοντας ότι η ευθύνη για αυτά τα φαινόμενα έχει συγκεκριμένο πολιτικό πρόσημο. «Για όλο αυτόν τον εξευτελισμό υπάρχει ονοματεπώνυμο και αυτή την ευθύνη τη φέρει η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στο Ταμείο Κοινωνικής Στήριξης στο Προεδρικό, ζητώντας να κλείσει, αφού πρώτα δοθούν στη δημοσιότητα όλα τα ονόματα όσων, όπως υποστηρίζει, έδωσαν χορηγίες, τα ποσά και ο χρόνος κατά τον οποίο καταβλήθηκαν. Θέτει, μάλιστα, ερωτήματα για πιθανή σύνδεση μεγάλων χρηματοδοτήσεων με αιτήσεις για αδειοδοτήσεις ή άλλες κρατικές εύνοιες.

Ο κ. Φαίδωνας ζητά «νέα αρχή» και πλήρη διερεύνηση όλων όσοι εμπλέκονται, τόσο στο επίμαχο βίντεο όσο και σε άλλες υποθέσεις που έχουν δει κατά καιρούς το φως της δημοσιότητας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για διαφάνεια και χρηστή διοίκηση σε όλα τα επίπεδα του κράτους.

