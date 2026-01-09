Στα 1.049 ευρώ καθαρά ο κατώτατος μισθός στα κατεχόμενα - «Γελοίο ποσό» λένε οι συντεχνίες

Στα 1.206,60 ευρώ μεικτά (60.618 τουρκικές λίρες) και 1.049,75 ευρώ καθαρά (52.738 τουρκικές λίρες) καθορίστηκε για το 2026 ο κατώτατος μισθός στα κατεχόμενα, έπειτα από σημερινή συνεδρίαση της «επιτροπής καθορισμού κατώτατου μισθού» στο «υπουργείο εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης», σύμφωνα με τον τ/κ ηλεκτρονικό τίτλο.

Μετά τη συνεδρίαση, ο «υπουργός εργασίας» Ογουζχάν Χασίπογλου ανακοίνωσε ότι το «υπουργείο» θα καταβάλει επιπρόσθετη οικονομική στήριξη συνολικού ύψους 12.000 τουρκικών λιρών (238,86 ευρώ) στους εργαζόμενους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Η στήριξη θα δοθεί για διάστημα έξι μηνών.

Έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των συντεχνιών

Ο πρόεδρος της συντεχνίας Hür-İş, Αχμέτ Σερνταρόγλου, δήλωσε μετά τη συνεδρίαση ότι το ποσό είναι «πολύ γελοίο» και προανήγγειλε προσφυγή κατά της απόφασης. Όπως ανέφερε, «η κυβέρνηση δεν έχει καμία πρόθεση να πορευτεί μαζί με τους εργαζόμενους», προσθέτοντας ότι η απόφαση παραβιάζει την αρχή της ισότητας.

Σημείωση: Τα ποσά σε ευρώ υπολογίστηκαν με βάση τη σημερινή συναλλαγματική ισοτιμία (09/01/2026).