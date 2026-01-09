Η Νομική Υπηρεσία έδωσε οδηγίες στις Αρχές για το χειρισμό της υπόθεσης με το επίμαχο βίντεο

Συγκεκριμένες οδηγίες προς τις αρμόδιες Αρχές έχει ήδη δώσει η Νομική Υπηρεσία την Παρασκευή, σε σχέση με το βίντεο που αναρτήθηκε χθες στην πλατφόρμα «Χ» και φέρεται να καταγράφει συνομιλίες μεταξύ του πρώην Υπουργού Ενέργειας Γιώργου Λακκοτρύπη, του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Χαράλαμπου Χαραλάμπους και του Διευθυντή του Ομίλου Cyfield Γιώργου Χρυσοχού, με πρόσωπο που εμφανίζεται ως επενδυτής από την Ολλανδία, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση που έλαβε το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Νομική Υπηρεσία «σε σχέση με το βίντεο που κυκλοφορεί από χθες, έχουν δοθεί συγκεκριμένες οδηγίες προς τις αρμόδιες Αρχές».

Όπως σημειώνει «στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει οτιδήποτε άλλο προς ανακοίνωση».

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται λίγες ώρες, μετά την αρχική στάση σιωπής, που τηρούσε η Νομική Υπηρεσία για την υπόθεση.

Νωρίτερα, σε επικοινωνία του ΚΥΠΕ με την Υπεύθυνη Εισαγγελέα Επικοινωνίας της Νομικής Υπηρεσίας, Πωλίνα Ευθυβούλου, και σε ερώτηση κατά πόσο η υπόθεση έχει τεθεί επισήμως ενώπιον της, η απάντηση ήταν ότι «η Νομική Υπηρεσία σε αυτό το στάδιο δεν θα σχολιάσει οτιδήποτε».

Το βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στην πλατφόρμα «Χ», φέρεται να καταγράφει συνομιλίες μεταξύ του πρώην Υπουργού Ενέργειας Γιώργου Λακκοτρύπη, του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Χαράλαμπου Χαραλάμπους και του Διευθυντή του Ομίλου Cyfield Γιώργου Χρυσοχού, με πρόσωπο που εμφανίζεται ως επενδυτής από την Ολλανδία.

Το περιεχόμενο του υλικού έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις, καθώς περιλαμβάνει αναφορές σε χρηματοδοτήσεις που φέρονται να αγγίζουν το ένα εκατομμύριο ευρώ για προεκλογικούς σκοπούς, καθώς και σε εισφορές προς το Ταμείο Φορέα της Πρώτης Κυρίας.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση έχει απορρίψει κατηγορηματικά το περιεχόμενο του βίντεο, αμφισβητώντας την αυθεντικότητά του και κάνοντας λόγο για απόπειρα χειραγώγησης της κοινής γνώμης και για υβριδική απειλή.

Σε ό,τι αφορά τις έρευνες, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Κύπρου, Βύρων Βύρωνος, είχε δηλώσει νωρίτερα στο ΚΥΠΕ ότι η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο διερεύνησης, έπειτα από καταγγελία, χωρίς να έχει μέχρι στιγμής καθοριστεί το αντικείμενο της έρευνας ή πιθανά αδικήματα.

Όπως ανέφερε, καθοριστικής σημασίας θεωρείται η επίσημη κατάθεση του κ. Λακκοτρύπη, προκειμένου να προχωρήσει ουσιαστικά η διερεύνηση, ενώ το βίντεο βρίσκεται υπό ανάλυση από την Αστυνομία, χωρίς να μπορεί να διαπιστωθεί σε αυτό το στάδιο αν έχει υποστεί αλλοίωση ή μοντάζ. Δεν έχει, επίσης, ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής ο λογαριασμός που προχώρησε στην ανάρτησή του.

Η έρευνα διεξάγεται από το ΤΑΕ Αρχηγείου, με τη συνδρομή εξειδικευμένων Υπηρεσιών, ενώ οι εξελίξεις αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένης της σοβαρότητας των ισχυρισμών και των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται.

