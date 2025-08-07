Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Υγεία

Οι ηλικιωμένοι κινδυνεύουν από τη ζέστη ακόμα και μέσα στο σπίτι τους

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η απομόνωση, η έλλειψη συστημάτων ψύξης, η ηλικία και οι παθήσεις μειώνουν την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν τα κύματα καύσωνα

Δραματικές είναι οι προβλέψεις των ειδικών σχετικά με τις επιπτώσεις της ακραίας ζέστης στην υγεία, καθώς εκτιμάται ότι εκατομμύρια άνθρωποι μπορεί να χάσουν τη ζωή τους στην Ευρώπη έως το 2099 αν δεν εφαρμοστούν μέτρα για τον περιορισμό του φαινομένου.

Άλλωστε, όπως αποκαλύπτει μελέτη από την Ερευνητική Μονάδα Ανθρώπινης και Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας του Πανεπιστημίου της Οττάβα (HEPRU), η ικανότητα του οργανισμού να διατηρεί σταθερή θερμοκρασία ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες, στην πραγματικότητα είναι χαμηλότερη από παλαιότερες εκτιμήσεις.

Ανάμεσα σε εκείνους που επηρεάζονται άμεσα από τις ακραίες αυτές καιρικές συνθήκες συγκαταλέγονται τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, πάσχοντες με χρόνια νοσήματα, έγκυες και όσοι λαμβάνουν συγκεκριμένα φάρμακα.

Συγκεκριμένα για τους ηλικιωμένους έρευνες επιβεβαιώνουν τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν σε περιόδους καύσωνα. Όπως αναφέρει το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, ενδέχεται να μην αντιλαμβάνονται πότε κάνει υπερβολική ζέστη ή πότε είναι αφυδατωμένοι, ενώ παράλληλα το σώμα τους συγκρατεί περισσότερη θερμότητα από τους νεότερους και οι αδένες δεν εκκρίνουν ικανή ποσότητα ιδρώτα. Ως αποτέλεσμα, το καρδιαγγειακό και το ανοσοποιητικό σύστημα αγωνίζονται να αντισταθμίσουν αυτή την κατάσταση. Στην περίπτωση δε που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, είναι πιθανότερο να μην έχουν μεγάλη αντοχή στη ζέστη.

Τώρα, νέα έκθεση από το Πανεπιστήμιο της Χώρας των Βάσκων αναφέρει ότι οι ηλικιωμένοι κινδυνεύουν από την ακραία ζέστη ακόμα και στο εσωτερικό της κατοικίας τους.

Αναλυτικότερα, τα ευρήματα δείχνουν ότι ηλικιωμένοι που ζουν μόνοι και παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους χωρίς συστήματα ψύξης με υψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες μπορεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα στην υγεία τους.

Επιπλέον, εξηγούν οι επιστήμονες, η φυσιολογική φθορά που σχετίζεται με την ηλικία, οι χρόνιες παθήσεις και η κοινωνική απομόνωση μειώνουν την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν την ακραία ζέστη.

Οι ερευνητές συγκέντρωσαν δεδομένα κατά τη διάρκεια κύματος καύσωνα το καλοκαίρι του 2022 όπου οι μέγιστες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας ξεπερνούσαν τους 28 βαθμούς Κελσίου και αξιολόγησαν τη δυσφορία που βίωσαν οι συμμετέχοντες στο εσωτερικό των κατοικιών τους, τόσο σε πυκνοκατοικημένο όσο και σε πιο αραιό αστικό και περιαστικό πλαίσιο.

Προέκυψε ότι και στις δύο περιπτώσεις τα συνιστώμενα όρια εσωτερικής θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια του καύσωνα, ιδίως τη νύχτα, είχαν ξεπεραστεί, προκαλώντας διαταραχές του ύπνου, στρες με επιπτώσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα και δυσφορία.

Όσο για την απομόνωσή τους, παρότι το 85% των συμμετεχόντων ανέφερε ότι οι υπαίθριες δραστηριότητες τους βοηθούν να μετριάσουν την ανεπιθύμητη μοναξιά, τα αρχιτεκτονικά εμπόδια συχνά τους εμποδίζουν. Πάνω από τους μισούς ανέφεραν ότι δεν διαθέτουν μπαλκόνι ή βεράντα, γεγονός που μπορεί να εντείνει περαιτέρω την κοινωνική απομόνωση.

Με δυσφορία μετρίου επιπέδου, αλλά διαρκείας, συνδέονται οι αστικές κατοικίες, εξαιτίας κακού αερισμού και φαινομένων αστικής θερμικής νησίδας, ωστόσο η περιαστική κατοικία, παρά την απουσία της επίδρασης της θερμικής νησίδας, παρουσίασε χειρότερες θερμικές συνθήκες, ιδίως κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι αρχιτεκτονικά εμπόδια, κακή θερμική απόδοση και η έλλειψη ημι-υπαίθριων χώρων μπορεί να επιδεινώσουν την απομόνωση των ηλικιωμένων κατά τη διάρκεια περιόδων ακραίας ζέστης.

Διαπίστωσαν, δε, ότι σε ποσοστό 30% τα κτίρια στη Χώρα των Βάσκων δε διαθέτουν ανελκυστήρα, επομένως οι κάτοικοι αναγκάζονται να ανεβοκατεβαίνουν σκάλες για να έχουν πρόσβαση στα διαμερίσματά τους, επηρεάζοντας ιδιαίτερα όσους ζουν σε υψηλότερους ορόφους.

Παράλληλα, παρατήρησαν ότι ακόμα και πιο σύγχρονες κατοικίες δεν πληρούν τα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης, καθώς η υπερβολική αεροστεγανότητα ή η ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση των εσωτερικών χώρων όταν δεν εφαρμόζεται σωστά η παθητική ψύξη.

Τη στιγμή, μάλιστα, που η Νότια Ευρώπη πλήττεται από συχνότερους, εντονότερους και παρατεταμένους καύσωνες με τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή να αναφέρει πως οι θερμοκρασίες στην Ευρώπη θα συνεχίσουν να αυξάνονται ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, κρίνεται απαραίτητη η άμεση αντιμετώπιση των κλιματικών προκλήσεων.

Για αυτό το λόγο οι ειδικοί συστήνουν την ανακαίνιση κατοικιών που κατασκευάστηκαν πριν από το 1980 με παθητικές λύσεις ψύξης, όπως νυχτερινός αερισμός, διασταυρούμενος αερισμός και συστήματα εξωτερικής σκίασης, την επιδότηση για εγκατάσταση ανελκυστήρων σε πολυώροφες κατοικίες που κατοικούνται από ηλικιωμένα άτομα χωρίς εναλλακτικές λύσεις κινητικότητας, τα δημοτικά προγράμματα μεταφοράς και πρόσβασης σε σημεία με συστήματα ψύξης κατά τη διάρκεια καύσωνα και την ενσωμάτωση ψυχοκοινωνικών δεικτών, ώστε να αξιολογηθεί η ευπάθεια των πολιτών και να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα όσων διατρέχουν κίνδυνο.

www.newmoney.gr

Tags

ΥΓΕΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited