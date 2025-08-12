Υποψίες για κυβερνοεπίθεση έριξαν το ΓεΣΥ

Αναστάτωση προκλήθηκε σε ασθενείς και γιατρούς του ΓεΣΥ, όταν έλαβαν μήνυμα από την υπηρεσία πως οι γιατροί που βρίσκονται στο εξωτερικό, εκτός από Ελλάδα, δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα.

Αυτό σημαίνει ότι οι γιατροί δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τους ασθενείς τους αν βρίσκονται σε οποιαδήποτε χώρα εκτός από Κύπρο και Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ενδείξεις που έχουν ενώπιον τους οι αρμόδιοι, είναι ότι υπάρχουν «εύλογες υποψίες» ότι το σύστημα δέχθηκε κυβερνοεπίθεση, χωρίς ωστόσο, προς το παρόν, να υπάρχει οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση, ενώ δεν είναι ξεκάθαρο εάν έχουν επηρεαστεί περισσότερες κυπριακές ιστοσελίδες.

«Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα και τις πύλες του ΓεΣΥ είναι προσωρινά δυνατή μόνο από Κύπρο και Ελλάδα λόγω μέτρων ασφαλείας. Η ομάδα μας εργάζεται εντατικά για επαναφορά της πρόσβασης από το εξωτερικό»

Το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει μετά τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων στο σύστημα.