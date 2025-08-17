Θάνατος από CJD στα κατεχόμενα

Απεβίωσε στις 28 Ιουλίου στο νοσοκομείο της κατεχόμενης Λευκωσίας ένα άτομο που είχε μολυνθεί με τη νόσο Creutzfeldt-Jakob (Νόσος Κρόιτσφελντ-Γιάκομπ - CJD), ασθένεια που προκαλείται από πρίον με το «υπουργείο υγείας» να ανακοινώνει ότι η ασθένεια δεν μεταδίδεται μέσω βήχα, φτέρνισμα ή άγγιγμα.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο ασθενής διαγνώστηκε με CJD στα κατεχόμενα στις 11 Ιουλίου και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο στη Λευκωσία, αλλά απεβίωσε στις 28 Ιουλίου.

Οι διευθετήσεις της κηδείας του πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς.

ΚΥΠΕ