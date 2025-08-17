Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Υγεία

Θάνατος από CJD στα κατεχόμενα

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο ασθενής διαγνώστηκε με CJD στα κατεχόμενα στις 11 Ιουλίου και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο στη Λευκωσία, αλλά απεβίωσε στις 28 Ιουλίου.

Απεβίωσε στις 28 Ιουλίου στο νοσοκομείο της κατεχόμενης Λευκωσίας ένα άτομο που είχε μολυνθεί με τη νόσο Creutzfeldt-Jakob (Νόσος Κρόιτσφελντ-Γιάκομπ - CJD), ασθένεια που προκαλείται από πρίον με το «υπουργείο υγείας» να ανακοινώνει ότι η ασθένεια δεν μεταδίδεται μέσω βήχα, φτέρνισμα ή άγγιγμα.

Οι διευθετήσεις της κηδείας του πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς.

