Despina Children’s Diabetes Foundation: «Όχι στην οικονομική επιβάρυνση για την υγεία των παιδιών με διαβήτη»

Την έντονη ανησυχία των γονέων παιδιών με διαβήτη τύπου 1 προκαλεί ο νέος διαγωνισμός του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) σχετικά με τα Συστήματα Συνεχούς Παρακολούθησης Γλυκόζης (CGM). Σύμφωνα με τα όσα καταγράφει σε δελτίο τύπου που εξέδωσε το Despina Children’s Diabetes Foundation «η επιβολή οικονομικής συμμετοχής από τους ασθενείς μπορεί να περιορίσει σημαντικά την πρόσβαση σε τεχνολογίες που θεωρούνται απαραίτητες για τη ζωή και την υγεία τους».

Η οργάνωση τόνισε ότι τα συστήματα CGM είναι πολύ περισσότερα από μια ιατροτεχνολογική συσκευή. Είναι ο «φύλακας άγγελος» που ξυπνά τους γονείς τη νύχτα όταν το παιδί κινδυνεύει από υπογλυκαιμία. Παράλληλα, δίνουν στα παιδιά τη δυνατότητα να πηγαίνουν στο σχολείο με σιγουριά, στους εφήβους να αθλούνται χωρίς φόβο και στους γονείς την ανακούφιση ότι τα παιδιά τους μπορούν να ζήσουν μια ζωή πιο κοντά στη φυσιολογική, χωρίς δεκάδες καθημερινά τρυπήματα δαχτύλου.

Η επιβολή οικονομικής συμμετοχής στους ασθενείς χωρίς όρια, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές διαφορές των συστημάτων που έχουν τεκμηριωμένη κλινική αξία, δεν είναι απλώς τεχνικά λάθος αλλά και τιμωρητική, υπογράμμισε η οργάνωση. Αναγκάζει τους ασθενείς να κάνουν επιλογές που δεν βασίζονται στις ανάγκες της υγείας τους αλλά στις οικονομικές τους δυνατότητες, κάτι που για μια χρόνια πάθηση όπως ο διαβήτης μπορεί να έχει ανυπολόγιστες συνέπειες για τη δημόσια υγεία.

Η οργάνωση επισήμανε ακόμη ένα παράδοξο στην αποζημίωση των CGM από τον ΟΑΥ. Ο ΟΑΥ αποζημιώνει ήδη σύστημα CGM με ετήσιο κόστος περίπου 5.355 €, χωρίς καμία συμμετοχή των ασθενών. Αντίθετα, ο νέος διαγωνισμός καθορίζει για άλλα παρεμφερή προϊόντα ετήσιο κόστος μόλις 1.360 €, δηλαδή το 25% του ποσού που έχει ήδη εγκριθεί στο παρελθόν. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι ασθενείς θα πρέπει είτε να επιλέξουν ένα φθηνότερο προϊόν που δεν καλύπτει πλήρως τις ανάγκες τους είτε να στραφούν σε ακριβότερες λύσεις που αποζημιώνονται πλήρως, προκαλώντας πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

Η Despina Children’s Diabetes Foundation κάλεσε τον ΟΑΥ να επανεξετάσει τους όρους του διαγωνισμού και να προστατεύσει το δικαίωμα κάθε παιδιού και ενήλικα με διαβήτη στην ισότιμη και δωρεάν πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχμής, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες, χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Όπως τόνισε η οργάνωση, για τα παιδιά με διαβήτη, αυτό δεν είναι θέμα αριθμών αλλά θέμα ζωής, αξιοπρέπειας και δικαιοσύνης. Κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει λιγότερο ασφαλές από ένα άλλο.