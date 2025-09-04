Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Υγεία

Πήραν την άδεια από γιατρό για άσεμνη επίθεση – Απόφαση σταθμός από το Πειθαρχικό του ΠΙΣ

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Header Image

«Καταχράστηκε τη σχέση εμπιστοσύνης με την ασθενή του», αναφέρει η απόφαση

Τριετή αναστολή της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος του επέβαλε το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) στον γαστρεντερολόγο Δρ. Παύλο Αντωνίου, ο οποίος τον Μάρτιο του 2024 καταδικάστηκε σε 4 μήνες φυλάκιση από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, για άσεμνη επίθεση εις βάρος γυναίκας ασθενούς του. Η έφεση που άσκησε ο Δρ. Αντωνίου απορρίφθηκε από το Εφετείο, επιβεβαιώνοντας την πρωτόδικη καταδίκη και τη σοβαρότητα των περιστατικών.

Σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στην απόφαση του Πειθαρχικού, στις 28 Αυγούστου 2020, η ασθενής υποβλήθηκε σε προγραμματισμένη κολονοσκόπηση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο από τον Δρ. Παύλο Αντωνίου, γαστρεντερολόγο. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης η ασθενής  ήταν υπό αναισθησία. Μετά την ολοκλήρωση της κολονοσκόπησης και ενώ βρισκόταν στο χώρο ανάνηψης, ο γιατρός την πλησίασε και την φίλησε επανειλημμένα χωρίς τη συγκατάθεσή της. Η ασθενής προσπάθησε να τον σταματήσει και κατέγραψε τα περιστατικά μέσω μηνυμάτων σε τρίτο πρόσωπο. Η συμπεριφορά του κατηγορουμένου συνέβη σε επαναλαμβανόμενες φάσεις, εντός του νοσοκομείου και κατά την ανάκτηση της ασθενούς από την αναισθησία. Τα γεγονότα προκάλεσαν στην ασθενή ψυχικό τραύμα, με κρίσεις πανικού, δυσκολία στον ύπνο και ανάγκη ψυχολογικής υποστήριξης.

Μεταξύ άλλων στην απόφαση αναφέρεται ότι «δυστυχώς ο διωκόμενος συνάδελφος δε φάνηκε αντάξιος του υψηλού του καθήκοντος και καταχράστηκε τη σχέση εμπιστοσύνης με την ασθενή του. Τέτοιες συμπεριφορές δεν είναι αποδεκτές από την ιατρική κοινότητα»

Στην απόφαση λήφθηκαν υπόψη ελαφρυντικά όπως η πρώτη καταδίκη και η εκτίση ποινής φυλάκισης, ενώ ο Δρ. Αντωνίου καλείται επίσης να καταβάλει τα έξοδα της διαδικασίας, συνολικά 4.910 ευρώ, για δικηγορικά και στενογραφικά έξοδα.

Tags

ΓιατροίΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited