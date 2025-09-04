Πήραν την άδεια από γιατρό για άσεμνη επίθεση – Απόφαση σταθμός από το Πειθαρχικό του ΠΙΣ

Τριετή αναστολή της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος του επέβαλε το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) στον γαστρεντερολόγο Δρ. Παύλο Αντωνίου, ο οποίος τον Μάρτιο του 2024 καταδικάστηκε σε 4 μήνες φυλάκιση από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, για άσεμνη επίθεση εις βάρος γυναίκας ασθενούς του. Η έφεση που άσκησε ο Δρ. Αντωνίου απορρίφθηκε από το Εφετείο, επιβεβαιώνοντας την πρωτόδικη καταδίκη και τη σοβαρότητα των περιστατικών.

Σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στην απόφαση του Πειθαρχικού, στις 28 Αυγούστου 2020, η ασθενής υποβλήθηκε σε προγραμματισμένη κολονοσκόπηση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο από τον Δρ. Παύλο Αντωνίου, γαστρεντερολόγο. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης η ασθενής ήταν υπό αναισθησία. Μετά την ολοκλήρωση της κολονοσκόπησης και ενώ βρισκόταν στο χώρο ανάνηψης, ο γιατρός την πλησίασε και την φίλησε επανειλημμένα χωρίς τη συγκατάθεσή της. Η ασθενής προσπάθησε να τον σταματήσει και κατέγραψε τα περιστατικά μέσω μηνυμάτων σε τρίτο πρόσωπο. Η συμπεριφορά του κατηγορουμένου συνέβη σε επαναλαμβανόμενες φάσεις, εντός του νοσοκομείου και κατά την ανάκτηση της ασθενούς από την αναισθησία. Τα γεγονότα προκάλεσαν στην ασθενή ψυχικό τραύμα, με κρίσεις πανικού, δυσκολία στον ύπνο και ανάγκη ψυχολογικής υποστήριξης.

Μεταξύ άλλων στην απόφαση αναφέρεται ότι «δυστυχώς ο διωκόμενος συνάδελφος δε φάνηκε αντάξιος του υψηλού του καθήκοντος και καταχράστηκε τη σχέση εμπιστοσύνης με την ασθενή του. Τέτοιες συμπεριφορές δεν είναι αποδεκτές από την ιατρική κοινότητα»

Στην απόφαση λήφθηκαν υπόψη ελαφρυντικά όπως η πρώτη καταδίκη και η εκτίση ποινής φυλάκισης, ενώ ο Δρ. Αντωνίου καλείται επίσης να καταβάλει τα έξοδα της διαδικασίας, συνολικά 4.910 ευρώ, για δικηγορικά και στενογραφικά έξοδα.