Ένα τρένο ταξιδεύον…

Γράφει ο Γιάννης Ηρακλέους

• «Ακόμη ένα υπουργείο ήθελε η ΕΔΕΚ κατά τον πρόσφατο ανασχηματισμό, είτε να είχε ίση εκπροσώπηση με τη ΔΗΠΑ». Δηλαδή, η ΕΔΕΚ -που εκπροσωπείται με ένα υπουργείο ενώ η ΔΗΠΑ με δύο- θα ήταν ευχαριστημένη αν αφαιρείτο από το Αρφούιν ένα υπουργείο! Δεν σας θυμίζει τον Έλληνα εκείνον που παραπονιόταν πως δεν είχε κατσίκα -ενώ ο γείτονάς του είχε- και ο Θεός, για να γλυτώσει που τη μουρμούρα του, προθυμοποιήθηκε να του χαρίσει και εκείνου μια αλλά δεν δέχτηκε, αντιπροτείνοντας «να ψοφήσει εκείνη του γείτονα»;!

• Εκεί που προβληματιζόταν -για να μην χαλάσει χατήρι του μητροπολίτη Λεμεσού- «πού να θκιακλίσει τον Χαρτσιώτη;», ξαφνικά ο Πρόεδρος θυμήθηκε την επιτομή του ρουσφετιού που επινόησε ο Τάσσος, ται εβάφτισέν τον «επίτροπο»! Σήμερα κουλλιαντιρίζουμε καμιά δεκαπενταρκάν επιτρόπους, που τσακρούν μισθό υπουργού, αυτοκίνητον αβάτταν, οδηγόν κ.λπ., τους οποίους κανένας δεν λαμβάνει υπόψη και χωρίς κανένας -συμπεριλαμβανομένων των ιδίων- να εκατάλαβεν ποττέ… είντα δουλειά κάμνουν!

• Επετειακό(1). Σαν σήμερα, τον Δεκέμβριο του 1943, οι ναζί κατακτητές ισοπέδωσαν τα Καλάβρυτα και εκτέλεσαν και τους 1.101 κατοίκους του. Θα «ξεχάσει» και φέτος την επέτειο -όπως την «ξεχνά» κάθε χρόνο- το ΕΛΑΜ;…

• Επετειακό(2). Αντιγράφω από τη στήλη «Σαν σήμερα» του «Φιλελευθέρου»: «Σάλο προκάλεσε η έκρηξη βόμβας (στις 4 Δεκεμβρίου 1963), στον ανδριάντα του Μάρκου Δράκου στη Λευκωσία, την οποία ο «Φ» χαρακτήρισε «άνανδρον και βάρβαρον πράξιν καταδικαστέαν υφ' όλων». Η εφημερίδα δημοσίευσε δήλωση του υπουργού Εσωτερικών Πολύκαρπου Γιωρκάτζη, που καλούσε τον λαό να παραμείνει ήρεμος και ψύχραιμος ενώπιον της απολιτίστου αυτής πράξεως. Η Ένωση Αγωνιστών ανακοίνωσε ότι «η βόμβα που εμόλυνε το άγαλμα του Αγωνιστού Μάρκου Δράκου αποτελεί βάρβαρον πρόκλησιν της τουρκικής μειονότητος». Τελικά, όπως αποκαλύφθηκε μετά από χρόνια, αυτή η, κατά τον Γιωρκάτζη, «απολίτιστη πράξη» και, κατά την Ένωση Αγωνιστών, «βάρβαρη πρόκληση» δεν ήταν παρά μια προβοκάτσια του ιδίου του Γιωρκάτζη, ο οποίος μάλιστα είχε κάμει ττεμπίσhια στους μπράβους του «να βάλουν… μια μιτσιάν πομπούα»(!), για να μην προκληθεί μεγάλη ζημιά στο άγαλμα του Μάρκου Δράκου!…

• «Αιχμές κατά εταίρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι εκμεταλλεύονται την τραγωδία της Ουκρανίας προκειμένου να προωθήσουν τα συμφέροντά τους» άφησε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι! Μερικές μέρες προηγουμένως, ο ίδιος δήλωνε ότι «Με το Διεθνές Δίκαιο δεν θα απελευθερώσουμε την Κύπρο. Οφείλουμε να ταυτίσουμε τα συμφέροντα της μικρής Κύπρου με τα συμφέροντα ισχυρών κρατών»! Και για να επιβεβαιωθεί ότι εμείς δεν είμαστε υποκριτές -όπως οι εταίροι μας στην ΕΕ- η Κυπριακή Δημοκρατία τήρησε αποχή σε ψήφισμα του ΟΗΕ που καλούσε το Ισραήλ να αποχωρήσει από τα Υψώματα Γκολάν!

• Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, κυβερνητικός εκπρόσωπος: «Είμαστε πλήρως έτοιμοι, πανέτοιμοι, για την ανάληψη της κυπριακής προεδρίας. Έχουν ληφθεί οι απαραίτητες αποφάσεις έχοντας υπόψη όλα τα δεδομένα». Παρόμοια λαφαζανιά δεν μας αμόλησε και πριν την πυρκαγιά στα κρασοχώρια Λεμεσού;!

• Ενώ ο Πρόεδρός μας, από τότε που εγκαταστάθηκε στα ανάκτορα των Αγίων Ομολογητών, νεφελοβατεί, από την 1η Ιανουαρίου του 2026, που η Κύπρος αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα… νεφελοβουρά, καθώς ο μικρομεγαλισμός του θα εκτιναχθεί! Παρεμπιπτόντως, ξέρει κανένας ποια χώρα διαδέχεται η Κύπρος στην προεδρία της ΕΕ ή ποια χώρα θα μας διαδεχτεί την 1η Ιουλίου του 2026;...

• Η φωτογραφία του Χριστοδουλίδη που συσκέπτεται με τους συνεργάτες του για τον ανασχηματισμό μες στο τρένο, επιστρέφοντας από την Ουκρανία, δεν σας θυμίζει ανάλογες φωτογραφίες του παρελθόντος με τους Ρούσβελτ, Τσόρτσιλ και Στάλιν; Ζαττίν, τζιείνοι ήταν περίτου statesmen που τον Χριστοδουλίδη; Άλλωστε, μετά την πρόσφατη ττόκκα που αντάλλαξε με τον Τραμπ, δεν γράφτηκε πως ο Πρόεδρός μας είναι «διεθνούς ακτινοβολίας»;! Αντιγράφοντας λοιπόν τους τότε ηγέτες των Μεγάλων Δυνάμεων που εμοίραζαν τον κόσμο, στοχαζόταν και ο δικός μας «σ’ ένα τρένο ταξιδεύον με υπέροχον καιρό / την εικόνα του να φτιάξει / κι υπουργεία να μοιράσει / στο νησί των… Αζο(υλια)ρ(όκαττ)ών»!