Διαψεύδει αναφορές περί σχεδιασμών για δομή εφηβικής προστασίας στη Μονή, το Υφυπουργείο Πρόνοιας

Σε ό,τι αφορά ευρύτερα τη δημιουργία σπιτιών εφηβικής και παιδικής προστασίας, το Υφυπουργείο τονίζει πως αυτή έχει ως στόχο την ενίσχυση των υποδομών και προγραμμάτων που αφορούν παιδιά που για οποιονδήποτε λόγο βρίσκονται υπό τη νομική φροντίδα του κράτους.

Δεν βρίσκονται σε εξέλιξη σχεδιασμοί για ανάπτυξη δομών εφηβικής προστασίας στην κοινότητα της Μονής, υποστηρίζει το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, απαντώντας σε σημερινό δημοσίευμα.

"Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική κοινωνική επένδυση που δυνητικά μπορεί να αφορά τα παιδιά οποιουδήποτε πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας", τονίζει.

Επισημαίνει δε, ότι οι συγκεκριμένες υποδομές δεν αφορούν στη φιλοξενία ασυνόδευτων ανηλίκων.

"Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας επιδιώκει πάντα τον διάλογο με τις τοπικές κοινότητες, αλλά και επιζητεί τη συνεργασία και την κατανόηση των τοπικών κοινωνιών, ιδιαίτερα σε ζητήματα που θέτουν ως προτεραιότητα το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών", αναφέρει καταληκτικά.

