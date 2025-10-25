Σειρά δράσεων Δ. Πάφου για στήριξη των ευάλωτων ομάδων

Σειρά δράσεων για στήριξη των ευάλωτων ομάδων των πολιτών, προγραμματίζει ο Δήμος Πάφου.

Η ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου ενέκρινε σχετική εισήγηση της Επιτροπής Κοινωνικής Μέριμνας για την διοργάνωση παζαρακίου, στο πλαίσιο του οποίου το κοινό θα προσφέρει όσα είδη δεν χρειάζεται και θα παίρνει αυτά που χρειάζεται.

Η συγκεκριμένη εισήγηση αποτέλεσε εισήγηση της προέδρου της Επιτροπής Κοινωνικής Μέριμνας του Δ. Πάφου Μαριέλλας Θεοφάνους, η οποία με δική της πρωτοβουλία πραγματοποίησε το 2024 με μεγάλη επιτυχία ίδιας φιλοσοφίας εκδήλωση.

Παράλληλα, ο Δήμος Πάφου μέσω της Επιτροπής, θα οργανώσει την εκδήλωση «Νερό και χρώμα», με τα παιδιά να ζωγραφίζουν καρδούλες και τα έσοδα να διατίθενται στο Κέντρο Θεραπειών και Αποκατάστασης "Κιβωτός", όπως και την εκδήλωση «Run for Anna» στα Δημοτικά Μπάνια, με τα έσοδα να διατίθενται στο σωματείο «Φωτεινές καρδιές», καθώς και το «Santa Run».

Στο μεταξύ, φέτος ο Δήμος, δεν θα παραχωρήσει κουπόνια για την προμήθεια τροφίμων από υπεραγορές απευθείας σε δημότες, αλλά θα διαθέσει κονδύλι ύψους 15-17 χιλιάδων σε φορείς κοινωνικής μέριμνας, οι οποίοι με την σειρά τους θα τα μοιράσουν σε άτομα και οικογένειες που έχουν πραγματική ανάγκη.

Με αυτό τον τρόπο, όπως εξήγησε η Μαριέλλα Θεοφάνους, θα στηριχθούν όχι μόνο όσοι χρειάζονται τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, αλλά και άτομα τα οποία ακολουθούν συγκεκριμένες θεραπείες και συνεδρίες.

Κουπόνια από την δημοτική αρχή θα δοθούν μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που τα άτομα αντιμετωπίζουν πραγματικό σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης.

Στόχος μας ως Επιτροπή συνέχισε, είναι « να στηρίζουμε έμπρακτα τους πολίτες και να προσφέρουμε βοήθεια σε όσους το έχουν ανάγκη κάθε μέρα του χρόνου» , προσθέτοντας πως «σε συνεργασία με κοινωνικούς φορείς και οργανισμούς, ο Δήμος Πάφου παρέχει ενίσχυση και στήριξη σε δράσεις που ανταποκρίνονται σε ουσιαστικές κοινωνικές ανάγκες».

Επεσήμανε ακόμη πως υπάρχουν πολλές οικογένειες στην Πάφο που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα.

Η ακρίβεια, η ανεργία, αλλά και η ψυχολογική επιβάρυνση από τις προκλήσεις της καθημερινότητας δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα. Η Επιτροπή μας αναζητεί συνεχώς τρόπους για την έμπρακτη υποστήριξη αυτών των οικογενειών, κατέληξε.