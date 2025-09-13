Ακτινολογική Εταιρεία: Η παρουσία ακτινολόγου στα κέντρα είναι ουσιώδης για ασφάλεια αλλά και ορθή διάγνωση

Έμμεση απόπειρα αμφισβήτησης και ακύρωσης της εγκυκλίου που εξέδωσε ο ΟΑΥ στις 29 Αυγούστου 2025, με την οποία κατοχυρώνεται θεσμικά ο ρόλος του ακτινολόγου και προσπάθεια να επαναφερθεί το θέμα της μη φυσικής παρουσίας ακτινολόγου στα ακτινοδιαγνωστικά κέντρα, αποτελεί η πρόσφατη προβολή στα ΜΜΕ μεμονωμένου περιστατικού, εκτιμά η Ακτινολογική Εταιρεία Κύπρου (ΑΕΚ).

Η φυσική παρουσία του ιατρού Ακτινολόγου δεν είναι τυπική διαδικασία, αλλά ουσιώδης προϋπόθεση ασφάλειας, ποιότητας και ιατρικής ευθύνης, για να εξασφαλιστεί η ορθή ακτινολογική διάγνωση, αναφέρει και διευκρινίζει ότι η τοποθέτησή της αφορά εκπομπή που είχε ως σκοπό τη συζήτηση γύρω από την παροχή ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων και την ποιότητα των υπηρεσιών, αλλά η συζήτηση "εκτράπηκε σε αναφορές που υποβαθμίζουν και προσβάλλουν τον επιστημονικό ρόλο του ακτινολόγου, απομακρύνοντας την προσοχή από την ουσία του θέματος".

Αφού δηλώνει ότι παρουσιάστηκαν στοιχεία που διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα, επιχειρώντας να υποβαθμίσουν την αξία της φυσικής παρουσίας του ακτινολόγου στα διαγνωστικά κέντρα και να προβληθούν ιδιωτικά συμφέροντα ως γενικός κανόνας, διατυπώνει τη θέση πως η "απόπειρα διαστρέβλωσης της πραγματικότητας μέσα από τηλεοπτικές εκπομπές υποβαθμίζει τη σοβαρότητα του θέματος και παραπλανά την κοινωνία, την ώρα που ο ΟΑΥ, έχει σαφή θέση υπέρ της παρουσίας του ακτινολόγου, στα ακτινοδιαγνωστικά κέντρα".

Πηγή: ΚΥΠΕ