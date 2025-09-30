Μην χάσεις τον παλμό της ζωής Παγκύπρια Εκστρατεία Διαφώτισης από την Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς, η οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 29 Σεπτεμβρίου, η Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου αναλαμβάνει και φέτος δράση, διοργανώνοντας Παγκύπρια Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης και Διαφώτισης για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Η εκστρατεία, με μήνυμα «Μην χάσεις τον παλμό της ζωής», πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία της Φαρμακοβιομηχανίας Medochemie και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου.

Την επίσημη έναρξη της Εκστρατείας Διαφώτισης εξήγγειλαν από κοινού, σε Συνέντευξη Τύπου, που πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου Δρ Κυριακός Γιάγκου, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου Δρ Πέτρος Αγαθαγγέλου, ο Διευθυντής Πωλήσεων της Medochemie κ. Νίκος Χρηστίδης και εκ μέρους του Υπουργού Υγείας, η Δρ Έλενα Παναγιωτοπούλου, Διευθύντρια των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου Δρ Κυριακός Γιάγκου, ανέφερε ότι τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν μάστιγα για όλο τον κόσμο, ως αποτέλεσμα μη τροποποιήσιμων παραγόντων, όπως η κληρονομικότητα, η ηλικία και το φύλο, αλλά κυρίως τροποποιήσιμων, όπως η αρτηριακή πίεση, η υψηλή χοληστερόλη, ο σακχαρώδης διαβήτης, η παχυσαρκία και η έλλειψη σωματικής άσκησης. Η ανάγκη για συνεχή ενημέρωση, υπέδειξε ο Δρ Γιάγκου, συμβάλλει άμεσα στην προσπάθεια των επιστημονικών κοινοτήτων, που στοχεύουν στη μείωση των καρδιαγγειακών νοσημάτων, διεθνώς.

Ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου Δρ Πέτρος Αγαθαγγέλου, αφού ευχαρίστησε τη Φαρμακοβιομηχανία Medochemie για τη στήριξη της εκστρατείας, υπέδειξε ότι η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς συμπίπτει με μια σημαντική εξέλιξη: την πρόσφατη έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο της Εθνικής Στρατηγικής για τη Διαχείριση των Καρδιαγγειακών Νοσημάτων. Πρόκειται, σημείωσε, για εργαλείο εθνικής σημασίας που χαράσσει πολιτική πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης.

Σε χαιρετισμό του ο Υπουργός Υγείας, τον οποίο ανέγνωσε η Διευθύντρια των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Δρ Έλενα Παναγιωτοπούλου, τόνισε ότι το Υπουργείο Υγείας αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα και την αυξανόμενη συχνότητα των καρδιαγγειακών νοσημάτων στην Κύπρο, προχώρησε στην ολοκλήρωση της Εθνικής Στρατηγικής για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Η στρατηγική αυτή, είπε, περιλαμβάνει ολοκληρωμένες δράσεις πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης, θεραπείας αποκατάστασης, με στόχο τη μείωση της νοσηρότητας και θνησιμότητας.

Ο Διευθυντής Πωλήσεων της Medochemie κ. Νίκος Χρηστίδης, επισήμανε ότι θέτοντας στο επίκεντρο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, η εταιρία μας ενώνει δυνάμεις όπως κάθε χρόνο με τον ιατρικό κόσμο, στηρίζοντας πρωτοβουλίες για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Ο κ. Χρηστίδης παρότρυνε τους πολίτες να ενημερωθούν από τους ειδικούς επιστήμονες για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να θεραπευτούν και να ακολουθήσουν τις συμβουλές των γιατρών τους, για προσαρμογή του τρόπου ζωής τους σε μια πιο υγιεινή καθημερινότητα.

Δείτε το ενημερωτικό φιλμάκι της Εκστρατείας εδώ: https://youtu.be/PBYIFKfjP-M

Πρώτη Αιτία Θανάτου

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν τη συχνότερη αιτία θανάτου διεθνώς, με περισσότερους από 18,6 εκατομμύρια θανάτους ετησίως, αριθμός που αναμένεται να ξεπεράσει τα 23 εκατομμύρια μέχρι το 2030, εάν δεν ενισχυθούν οι δράσεις πρόληψης.

Σύμφωνα με στοιχεία, στην Κύπρο τα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος ευθύνονται για το 1/3 περίπου των συνολικών θανάτων, καταδεικνύοντας την ανάγκη για άμεση ενημέρωση και δράση.

Η αθηρωματική νόσος, κύρια αιτία των καρδιαγγειακών προβλημάτων, αναπτύσσεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της ζωής και μπορεί να οδηγήσει σε στεφανιαία νόσο, εγκεφαλικά επεισόδια, νόσο των καρωτίδων ή των περιφερικών αγγείων. Παρόλα αυτά, η εκδήλωση τους μπορεί συχνά να προληφθεί, με την έγκαιρη αναγνώριση των ατόμων υψηλού κινδύνου και την έγκαιρη παρέμβαση.

Η πρόληψη το πιο ισχυρό όπλο

Η πρόληψη παραμένει το ισχυρότερο όπλο απέναντι στις καρδιοπάθειες. Απλές αλλά ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο ζωής, όπως ισορροπημένη διατροφή, τακτική σωματική άσκηση, διακοπή καπνίσματος, διατήρηση υγιούς σωματικού βάρους, συμβάλλουν καθοριστικά στη μείωση των κινδύνων.

Εξίσου σημαντική είναι η συστηματική παρακολούθηση βασικών δεικτών υγείας, όπως η αρτηριακή πίεση, η χοληστερόλη και το σάκχαρο, καθώς και η τακτική ιατρική εξέταση, που μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια.

Με την εκστρατεία αυτή, η Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου καλεί το κοινό να δώσει προτεραιότητα στην καρδιά του και να υιοθετήσει συνήθειες που προάγουν τη μακροχρόνια υγεία και ευεξία.

Πολυεπίπεδη ενημέρωση

Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά τη διάρκεια της Εκστρατείας, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί από καρδιολόγους για τους κινδύνους των καρδιαγγειακών νοσημάτων, καθώς και για τους τρόπους πρόληψης και αποτελεσματικής αντιμετώπισής τους. Η εκστρατεία πλαισιώνεται από διαφωτιστικά φιλμάκια και ενημερωτικά δελτία στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, ενισχύοντας την πολυδιάστατη προσπάθεια ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, το Προεδρικό Μέγαρο θα φωτιστεί στις 29 Σεπτεμβρίου 2025, κατά την οποία τιμάται η Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς, με το κόκκινο χρώμα της εκστρατείας.

Μην χάσεις τον παλμό της ζωής. Κάθε χτύπος της καρδιάς είναι πολύτιμος και αξίζει τη φροντίδα μας.