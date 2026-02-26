Προσωρινή συμφωνία ΕΕ για στήριξη εργαζομένων σε επιχειρήσεις υπό αναδιάρθρωση

Το Συμβούλιο της ΕΕ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι κατέληξε σε προσωρινή συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για έναν κανονισμό που διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους (EGF), παρέχοντας υποστήριξη σε εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο ανεργίας λόγω αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι νέοι κανόνες θα ισχύουν έως το τέλος του 2027, οπότε και λήγει το τρέχον πρόγραμμα του EGF. Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας, τόνισε πως η συμφωνία στέλνει ένα σαφές μήνυμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Πρόσθεσε ότι σε μία ταχέως μεταβαλλόμενη παγκόσμια οικονομία, οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν την αβεβαιότητα μόνοι τους. Επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής του EGF, σημείωσε, διασφαλίζεται ότι η υποστήριξη φτάνει στους ανθρώπους νωρίτερα, δίνοντάς τους μία πραγματική ευκαιρία να επανεκπαιδευτούν, να προσαρμοστούν και να παραμείνουν ενεργοί στην αγορά εργασίας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η συμφωνία επιτρέπει πλέον την πρόσβαση σε υποστήριξη για εργαζόμενους που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο απόλυσης, καθώς και για εργαζόμενους προμηθευτών και παραγωγών των επηρεαζόμενων επιχειρήσεων, προκειμένου να μειωθεί το ποσοστό απολύσεων και να διευκολυνθεί η μετάβασή τους σε νέους ρόλους.

Διευκρινίζει, επίσης, ότι τα κράτη μέλη θα μπορούν να πραγματοποιούν προκαταρκτικούς ελέγχους για τις οικονομικές και διοικητικές δυνατότητες των επιχειρήσεων και να χορηγούν προκαταβολές σε δόσεις. Παράλληλα, προβλέπεται η έκδοση μη δεσμευτικών οδηγιών από την Κομισιόν προς κράτη μέλη και επιχειρήσεις για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του κανονισμού.

Σημειώνεται ότι η προσωρινή συμφωνία πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο, πριν υιοθετηθεί επίσημα και τεθεί σε ισχύ με τη δημοσίευσή της στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπενθυμίζεται πως η πρόταση για την αναθεώρηση του EGF, είχε υποβληθεί από την Επιτροπή στις 1 Απριλίου 2025, στο πλαίσιο της στήριξης εργαζομένων που αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο απόλυσης σε επιχειρήσεις που υπόκεινται σε αναδιάρθρωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ