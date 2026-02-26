Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Μαρίνος Μουσιούττας στον «Π»: Αποσύρουμε τη μείωση συντάξεων

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Header Image

Αφαίρεση της πρόνοιας για μειώσεις στις συντάξεις και παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων, θα ζητήσει από τον αναλογιστή το Υπουργείο Εργασίας, δηλώνει στον «Π» ο Μαρίνος Μουσιούττας

Το Υπουργείο Εργασίας θα ζητήσει από τον αναλογιστή να αφαιρεθεί η πρόνοια για μειώσεις στις συντάξεις που προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις των κοινωνικών εταίρων. Ο υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας, κληθείς από τον «Π» να αναφερθεί στα επόμενα βήματα της κυβέρνησης για το συνταξιοδοτικό που ήταν ένα από τα θέματα που συζήτησαν χθες οι συντεχνίες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, επεσήμανε ότι θα ζητηθεί από τον αναλογιστή να αποσυρθεί η πρόνοια για μειώσεις στις συντάξεις και να προτείνει εναλ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΣΕΚΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΠΕΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣΕΡΓΑΣΙΑΣΥΝΤΑΞΗΔΕΟΚΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα