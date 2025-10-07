«Διερευνώνται λύσεις»: Έτσι απαντά ο ΟΚΥπΥ για την πισίνα που έγινε... αποθήκη φακέλων ασθενών

Φύλαξη των ιατρικών φακέλων των ασθενών που επισκέπτονται το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, σε «εντελώς ακατάλληλους χώρους, χωρίς σύστημα αρχειοθέτησης» διαπιστώνει μεταξύ άλλων σε ειδική έκθεση της για το νοσηλευτήριο η Ελεγκτική Υπηρεσία. Κάτι τέτοιο, κατά την ΕΥ, «εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους απώλειας πολύτιμων ιατρικών στοιχείων και παραβίασης της ασφάλειας προσωπικών δεδομένων».

Η Ελεγκτική, παραθέτοντας στην έκθεση και την σχετική φωτογραφία, σημειώνει ότι κατά τον επι τόπιο έλεγχο της στο νοσηλευτήριο εντόπισε ότι:

Τα έντυπα ΤΑΕΠ δεν αρχειοθετούνταν συστηματικά, αλλά φυλάσσονταν σε δέσμες των 50 μέσα σε χάρτινα κιβώτια, χωρίς αύξουσα ή χρονολογική σειρά.

Ο χώρος φύλαξης ήταν πρόχειρος αποθηκευτικός χώρος του νοσοκομείου (πρώην πισίνα φυσιοθεραπευτηρίου) και παρουσίαζε έντονη ακαταστασία.

«Διερευνώνται λύσεις» λέει ο ΟΚΥπΥ

Επί του θέματος ο ΟΚΥπΥ αναφέρει ότι «διερευνώνται λύσεις για τη μεταφορά και ασφαλή αποθήκευση των αρχείων σε εξωτερικούς χώρους» ενώ σε άλλο σημείο της απαντητικής του επιστολής, η οποία συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση, ο γενικός εκτελεστικός διευθυντής του ΟΚΥπΥ, Κύπρος Σταυρίδης προσθέτει ότι «το πρόβλημα αναμένεται να αντιμετωπιστεί οριστικά με την ψηφιοποίηση του φυσικού ιατρικού φακέλου του ασθενούς, έργο το οποίο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από τον Οργανισμό».