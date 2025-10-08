Τέλος στο αδιέξοδο: Συμφωνία ΟΚΥπΥ και γιατρών για τα οικονομικά κίνητρα

Μετά από περισσότερο από ένα χρόνο διαφωνιών, αντιπαραθέσεων αλλά και συνεχούς διαλόγου, οι συντεχνίες των γιατρών ( ΠΑΣΥΚΙ, ΠΑΣΥΔΥ) και ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) κατέληξαν σε συμφωνία για τα οικονομικά κίνητρα που θα παραχωρηθούν στους ιατρούς, επιπρόσθετα του μισθού τους, για την τριετία 2025- 2027.

Η σημερινή συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα, με τον πρόεδρο της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑΣΥΚΙ) Σωτήρη Κούμα να αναφέρει σε δηλώσεις του στον «Π» ότι επιτέλους βγήκε άσπρος καπνός.

Όπως εξήγησε, «ο Οργανισμός έκανε αποδεκτή εισήγησή μας που αφορά ουσιαστικά τα κίνητρα των ετών 2026 και 2027, δεδομένου ότι το 2025 βρίσκεται ήδη προς το τέλος του. Μετά από αυτή την εξέλιξη θεωρούμε ότι ο μακρύς αυτός διάλογος έφτασε στο τέλος του».

Με τη συμφωνία αυτή, πρόσθεσε ο κ. Κούμας, ανοίγει πλέον ο δρόμος ώστε ο ΟΚΥπΥ να προχωρήσει στην καταβολή των €2,3 εκατ. που οφείλονται στους γιατρούς για τα έτη 2023 και 2024, τα οποία δεν είχαν καταβληθεί μέχρι σήμερα, καθώς η πληρωμή τους είχε τεθεί ως προϋπόθεση για την επίτευξη συμφωνίας για τα επόμενα χρόνια.