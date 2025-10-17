Τι να τρώτε για να μη χάσετε ούτε ένα δόντι – Και να αποφύγετε την ουλίτιδα

Η υγιεινή διατροφή δεν επηρεάζει μόνο την καρδιά ή το βάρος σας – μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο και στην υγεία των ούλων σας. Νέα έρευνα δείχνει ότι μία διατροφή κοντά στη μεσογειακή μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή και τον κίνδυνο περιοδοντικής νόσου, βοηθώντας σας να διατηρήσετε τα δόντια σας γερά για μεγαλύτερο διάστημα.

Η μελέτη αξιολόγησε 200 ασθενείς που συμμετείχαν στο King’s College London Oral, Dental and Craniofacial Biobank, με οδοντιατρικές εξετάσεις, λήψη δειγμάτων αίματος και ερωτηματολόγια σχετικά με τη διατροφή τους. Τα αποτελέσματα, που δημοσιεύθηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου στο Journal of Periodontology, δείχνουν ότι οι συμμετέχοντες που δεν ακολουθούσαν μια μεσογειακού τύπου διατροφή εμφάνιζαν πιο σοβαρή περιοδοντική νόσο, ειδικά αν κατανάλωναν συχνά κόκκινο κρέας.

Στους συγκεκριμένους ασθενείς, οι ερευνητές παρατήρησαν αυξημένα επίπεδα φλεγμονωδών δεικτών στο αίμα, όπως η Ιντερλευκίνη-6 (IL-6) και η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP). Αντίθετα, οι ασθενείς που ακολουθούσαν διατροφή με όσπρια, λαχανικά, φρούτα και ελαιόλαδο – παρουσίαζαν χαμηλότερα επίπεδα αυτών των δεικτών.

Η μεσογειακή διατροφή είναι γνωστή για την έμφαση στα φρούτα, τα λαχανικά, τα ολικής άλεσης δημητριακά και τα «καλά» λιπαρά. Έχει συσχετιστεί με μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, νευροεκφυλιστικών νόσων και ορισμένων τύπων καρκίνου.

«Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι μια ισορροπημένη, μεσογειακού τύπου διατροφή θα μπορούσε να μειώσει την περιοδοντική νόσο και τη συστηματική φλεγμονή. Η σύνδεση μεταξύ σοβαρότητας της περιοδοντίτιδας, διατροφής και φλεγμονής πρέπει να λαμβάνεται υπόψη συνολικά κατά τον σχεδιασμό της θεραπείας των ασθενών», σημείωσε ο Dr Giuseppe Mainas, πρώτος συγγραφέας της μελέτης και μεταδιδακτορικός ερευνητής στο King’s College London.

Η μεσογειακή διατροφή δεν ωφελεί μόνο την καρδιά και το σώμα σας, αλλά φαίνεται ότι μπορεί να προστατεύσει και τα δόντια σας. Η αύξηση των τροφών που είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες και η μείωση του κόκκινου κρέατος μπορεί να είναι το «μυστικό» για υγιή ούλα και γερά δόντια σε κάθε ηλικία.

ygeiamou.gr