Ο ΠΙΣ σε ρόλο ΥΠΕΞ: Καταγγέλλει ευρωπαϊκό ιατρικό οργανισμό για αναγνώριση συντεχνιών του ψευδοκράτους

Σε καταγγελία για σοβαρή παραβίαση της διεθνούς νομιμότητας προέβη ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), αντιδρώντας έντονα στην απόφαση της Federation Européenne des Médecins Salariés (FEMS) να εντάξει στις τάξεις της συνδικαλιστικές οργανώσεις από τα κατεχόμενα και να παρουσιάσει την Κύπρο ως «Kibris» σε επιστημονικό ερωτηματολόγιο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΠΙΣ, η FEMS εμφανίζει στην επίσημη ιστοσελίδα της ακόμη και «το έμβλημα του ψευδοκράτους», μια ενέργεια που χαρακτηρίζεται ως απαράδεκτη και επικίνδυνη.

Ο ΠΙΣ διευκρινίζει ότι δεν είναι μέλος της FEMS, επισημαίνοντας πως αυτή η στάση αποσκοπεί στο να «εκφράσει την αντίθεσή του σε κάθε ενέργεια που υπονομεύει τη διεθνή νομιμότητα και το καθεστώς της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Η αντίδραση του ΠΙΣ ήρθε μετά την αποστολή επιστημονικού ερωτηματολογίου από την FEMS, στο οποίο η Κύπρος εμφανιζόταν ως «Kibris». Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, «η πράξη αυτή προκάλεσε άμεση διαμαρτυρία», όχι μόνο από τον ΠΙΣ, αλλά και από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος προχώρησε ήδη σε επίσημες παραστάσεις προς τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς φορείς, απαιτώντας «την άμεση αποκατάσταση της νομιμότητας και τη διόρθωση αυτής της απαράδεκτης ενέργειας».

Στην ανακοίνωση τονίζεται ακόμη ότι «τα τελευταία χρόνια παρατηρείται συστηματική προσπάθεια του ψευδοκράτους να εκμεταλλευθεί διεθνείς επιστημονικούς και επαγγελματικούς θεσμούς», με στόχο την έμμεση αναγνώρισή του. Ο ΠΙΣ προειδοποιεί πως «το φαινόμενο αυτό απαιτεί άμεση και συντονισμένη αντιμετώπιση», διαβεβαιώνοντας ότι η κυπριακή ιατρική κοινότητα θα συνεχίσει να υπερασπίζεται το κύρος και τη νομιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας «σε όλα τα διεθνή φόρα».

Κλείνοντας, ο ΠΙΣ εκφράζει ευγνωμοσύνη στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών «για τη διαχρονική και συνεπή στήριξή τους», σημειώνοντας ότι «η κοινή αυτή στάση αντικατοπτρίζει τη στενή συνεργασία και ενότητα του ιατρικού κόσμου Ελλάδας και Κύπρου στην προάσπιση των εθνικών και επαγγελματικών συμφερόντων».

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) καταγγέλλει σοβαρή παραβίαση της διεθνούς νομιμότητας, διαμαρτυρόμενος για την ενέργεια ευρωπαϊκού ιατρικού οργανισμού να αναγνωρίσει συνδικαλιστικές οργανώσεις του ψευδοκράτους και να παρουσιάζει την Κύπρο ως «Kibris» σε επιστημονικό ερωτηματολόγιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΙΣ, ο φορέας Federation Européenne des Médecins Salariés (FEMS) έχει εντάξει στις τάξεις του οργανώσεις από τα κατεχόμενα, εμφανίζοντας μάλιστα το έμβλημα του ψευδοκράτους στην ιστοσελίδα του.

Ο ΠΙΣ υπογραμμίζει ότι δεν συμμετέχει στη FEMS, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την αντίθεσή του σε κάθε ενέργεια που υπονομεύει τη διεθνή νομιμότητα και το καθεστώς της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η αντίδραση του ΠΙΣ ήρθε μετά την αποστολή ερωτηματολογίου από τη FEMS, στο οποίο η Κύπρος αναφερόταν ως «Kibris». Η πράξη αυτή προκάλεσε άμεση διαμαρτυρία, όχι μόνο από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, αλλά και από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Ο ΠΙΣ έχει ήδη προβεί σε επίσημες παραστάσεις προς τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς φορείς, απαιτώντας την άμεση αποκατάσταση της νομιμότητας και τη διόρθωση αυτής της απαράδεκτης ενέργειας.

Όπως αναφέρει, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται συστηματική προσπάθεια του ψευδοκράτους να εκμεταλλευθεί διεθνείς επιστημονικούς και επαγγελματικούς θεσμούς, με στόχο την έμμεση αναγνώριση ή αναβάθμιση του παράνομου μορφώματος των κατεχομένων. «Το φαινόμενο αυτό απαιτεί άμεση και συντονισμένη αντιμετώπιση», σημειώνει ο ΠΙΣ, τονίζοντας ότι η κυπριακή ιατρική κοινότητα θα συνεχίσει να υπερασπίζεται το κύρος και τη νομιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας σε όλα τα διεθνή φόρα.

Παράλληλα, ο ΠΙΣ εκφράζει την ειλικρινή ευγνωμοσύνη του προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τη διαχρονική και συνεπή στήριξή τους, υπογραμμίζοντας ότι η κοινή αυτή στάση αντικατοπτρίζει τη στενή συνεργασία και ενότητα του ιατρικού κόσμου Ελλάδας και Κύπρου στην προάσπιση των εθνικών και επαγγελματικών συμφερόντων.