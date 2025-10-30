Φορείς προς Βουλή: Αγνοείται το συμφέρον των ασθενών

Σφοδρή επίθεση κατά της Βουλής εξαπολύουν Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ), Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) και το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας, κατηγορώντας τα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας ότι προωθούν ένα νομοσχέδιο για τα Κέντρα Αποκατάστασης το οποίο δεν επιλύει τα προβλήματα του τομέα αλλά τα διαιωνίζει.

Οι τρεις οργανώσεις δηλώνουν αποφασισμένες να μην συμβιβαστούν με μια νομοθεσία που, αντί να καλύψει το υφιστάμενο κενό, «θα αφήσει ξανά τους ασθενείς απροστάτευτους». Όπως τονίζουν, η απουσία πλαισίου μέχρι σήμερα έχει στερήσει από εκατοντάδες ασθενείς την πρόσβαση σε επαρκείς υπηρεσίες αποκατάστασης. Εντός ΓεΣΥ οι υπηρεσίες αυτές παραμένουν περιορισμένες, καθώς έχουν συμβληθεί μόνο τα νοσηλευτήρια που παρέχουν αποκατάσταση· ο μικρός αριθμός κλινών που διαθέτουν οδηγεί πολλούς ασθενείς να αναζητούν θεραπεία στον ιδιωτικό τομέα, πληρώνοντας χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα. Οι οργανώσεις υπογραμμίζουν ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, το οποίο εντός Νοεμβρίου αναμένεται να οδηγηθεί στην ολομέλεια για ψήφιση, όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει αυτή την ανισότητα αλλά «συντηρεί στρεβλώσεις, ενισχύει τα συμφέροντα συγκεκριμένων παρόχων και αφήνει στο περιθώριο τους ίδιους τους ασθενείς».

Σήμερα ενώπιον της Επιτροπής πραγματοποιείται η τελική τοποθέτηση και διαβούλευση επί των τροπολογιών των βουλευτών, η οποία θα κρίνει τη μορφή του νομοσχεδίου πριν σταλεί στην ολομέλεια. Οι τρεις φορείς προειδοποιούν ότι, αν δεν υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές, «το αποτέλεσμα θα είναι ένας νόμος που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των παρόχων και όχι των πολιτών».

«Νομοσχέδιο χωρίς επιστημονική βάση»

Οι τρεις οργανώσεις δηλώνουν πως η Βουλή επιχειρεί να αποφασίσει για ιατρικές πράξεις χωρίς να διαθέτει την απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση. Ο καθορισμός των θεματικών και των υπηρεσιών που θα προσφέρουν τα Κέντρα Αποκατάστασης, υπογραμμίζουν, πρέπει να είναι ευθύνη του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τα επιστημονικά Σώματα, όπως ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ).

«Δεν είναι κατανοητό γιατί ένα μη επιστημονικό Σώμα θα πρέπει να έχει λόγο στον καθορισμό ή την έγκριση ιατρικών πράξεων», σημειώνει σε δηλώσεις της στον «Π» η πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ, Θέμις Ανθοπούλου. Επισημαίνει δε πως η στάση της Βουλής προκαλεί βαθύ προβληματισμό.

«Είμαστε οι τρεις οργανώσεις που εκπροσωπούμε τους άμεσα επηρεαζόμενους από τον νόμο που θα ψηφιστεί. Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τα προβλήματα, τα βιώνουμε καθημερινά, τα αναφέρουμε στους αρμοδίους και απαιτούμε ο νόμος, που θα γίνει, να τα επιλύει. Κι όμως, κάποιοι στη Βουλή επιμένουν να προχωρήσουν με την ψήφιση ενός νόμου που δεν εξυπηρετεί τους ασθενείς. Τελικά, αυτός ο νόμος θα ψηφιστεί για να ικανοποιήσει ποιους;».

Η κ. Ανθοπούλου υπογραμμίζει ότι η κατηγοριοποίηση των Κέντρων Αποκατάστασης σε Α’ και Β’ κατηγορία «δεν έχει καμία σχέση με την ποιότητα των υπηρεσιών αλλά εξυπηρετεί άλλα συμφέροντα». «Όταν εξαιρούνται τα νοσηλευτήρια από την αξιολόγηση ή από τις μεταβατικές διατάξεις, ποιος εγγυάται ότι οι υπηρεσίες που παρέχουν είναι αυτές που πρέπει; Το μέλημα της Νομοθετικής Εξουσίας θα έπρεπε να είναι η προστασία των ασθενών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία, όχι τα επιχειρηματικά συμφέροντα», τονίζει.

Οικογένειες πουλούν περιουσίες

«Η Βουλή έχει καθήκον να ψηφίσει μια νομοθεσία προς το συμφέρον των πολιτών που χρειάζονται υπηρεσίες αποκατάστασης. Σήμερα υπάρχουν οικογένειες που πουλούν περιουσίες ή φτάνουν να δανείζονται για να μπορέσουν να προσφέρουν στους ανθρώπους τους τις κατάλληλες θεραπείες. Αυτό θα έπρεπε να απασχολεί τη Βουλή και το Υπουργείο Υγείας», εξήγησε, σε δηλώσεις του στην εφημερίδα μας, ο πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Τρίτης Ηλικίας, Δήμος Αντωνίου. Ο κ. Αντωνίου αναφέρεται και στις μεταβατικές διατάξεις, τονίζοντας ότι «με το νέο πλαίσιο οι στέγες υποχρεώνονται να συμμορφωθούν με αυστηρές κτηριακές προδιαγραφές, ενώ τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια απαλλάσσονται». Αυτό, σημειώνει, «δημιουργεί μια αγορά δύο ταχυτήτων –λίγοι με προνόμια, πολλοί με εμπόδια».

«Οι τροπολογίες δεν λύνουν τα προβλήματα»

Ακόμη, από πλευράς ΟΣΑΚ, ο πρόεδρος των οργανωμένων ασθενών, Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, υπενθύμισε σε δηλώσεις του στον «Π» ότι, παρότι κάποιες αλλαγές κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, «οι τροπολογίες που υιοθετήθηκαν δεν διορθώνουν τα προβλήματα του πλαισίου». Η διατήρηση της κατηγοριοποίησης, πρόσθεσε, «συντηρεί τις ανισότητες και καθυστερεί την ανάπτυξη του τομέα της αποκατάστασης, τη στιγμή που οι ασθενείς χρειάζονται περισσότερες επιλογές και ίση πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες».

Οι τρεις οργανώσεις καλούν τη Βουλή να επανεξετάσει άμεσα τη στάση της και να αποσύρει τις προβληματικές τροπολογίες. «Πριν ψηφιστεί ένας νόμος που θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο όσους χρειάζονται αποκατάσταση, πρέπει να ακουστούν επιτέλους αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα: οι ίδιοι οι ασθενείς, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρία», τονίζουν, προειδοποιώντας ότι, διαφορετικά, «η αποκατάσταση στην Κύπρο θα μείνει προνόμιο για λίγους».