Ο Σύνδεσμος Μωρά Θαύματα και η Κατρίνα Τσάνταλη χάρισαν μαγικές στιγμές στα παιδιά μέσα από μια σειρά δράσεων

Με τεράστια επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι δράσεις για παιδιά που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Μωρά Θαύματα σε συνεργασία με την αγαπημένη Ελληνίδα συγγραφέα παιδικών βιβλίων, Κατρίνα Τσάνταλη, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα «10 Χρόνια Μωρά Θαύματα».

Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν με τη στήριξη του Υπουργείου Υγείας, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από το κοινωνικό θέμα της προωρότητας. Στα δέκα χρόνια δράσης και προσφοράς του, ο Σύνδεσμος Μωρά Θαύματα συνεχίζει να τηρεί την υπόσχεση που έδωσε σε κάθε πρόωρο μωρό - να ζει το θαύμα του σε έναν κόσμο όλο και καλύτερο.

Την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, η Πρόεδρος του Συνδέσμου, Έλενα Μεγαλέμου Τριανταφυλλίδη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνόδεψαν την Κατρίνα Τσάνταλη στο Νηπιαγωγείο Λητώ Παπαχριστοφόρου του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου η συγγραφέας διάβασε στα παιδιά το παραμύθι της, «Το Μικρό Κοτοπουλάκι», ένα βιβλίο που μιλά για την προωρότητα με απλό και ευαίσθητο τρόπο. Στη συνέχεια, η συγγραφέας και η Πρόεδρος του Συνδέσμου επισκέφθηκαν τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ), προσφέροντας το παραμύθι στις μητέρες των πρόωρων μωρών, με την ευχή να επιστρέψουν σύντομα στο σπίτι τους.

Το Σάββατο 1η Νοεμβρίου, το Νηπιαγωγείο Kidsclub στη Λευκωσία, φιλοξένησε στο πάρκο του μια χαρούμενη εκδήλωση του Συνδέσμου με δραστηριότητες και εκπλήξεις για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τα παιδιά έπαιξαν, δημιούργησαν και απόλαυσαν την αφήγηση του παραμυθιού της Κατρίνας Τσάνταλη, βιώνοντας μια πραγματικά μαγική εμπειρία.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο Δήμος Στροβόλου και ο Σύνδεσμος Μωρά Θαύματα συνδιοργάνωσαν μια ακόμα υπέροχη παιδική γιορτή, γεμάτη αγάπη, χαρά και φαντασία. Η αφήγηση του βιβλίου ζωντάνεψε στη σκηνή, μέσα από το θεατρικό εργαστήρι «Ονειρόδραμα», με μικρούς και μεγάλους να καταχειροκροτούν τη συγγραφέα και τους ηθοποιούς. Η εκδήλωση συνεχίστηκε με δραστηριότητες ζωγραφικής και τραγούδια, από την Παιδική Χορωδία του Ανοικτού Σχολείου Στροβόλου, χαρίζοντας ένα απόγευμα γεμάτο χαμόγελα και δημιουργία.

Η φιλοξενία της Κατρίνας Τσάνταλη θα μείνει αξέχαστη στα παιδιά που τη γνώρισαν και την αγκάλιασαν με αγάπη. Το “Μικρό Κοτοπουλάκι” ταυτίστηκε με τα πρόωρα μωρά και μπήκε, με την υπογραφή της συγγραφέως, σε δεκάδες σπίτια μικρών φίλων, για να τους θυμίζει τα Μωρά Θαύματα.

Ο Σύνδεσμος Μωρά Θαύματα ευχαριστεί από καρδιάς την Κατρίνα Τσάνταλη, η οποία στηρίζει οικονομικά τον Σύνδεσμο, προσφέροντας στον Σύνδεσμο όλα τα έσοδα των πνευματικών δικαιωμάτων του βιβλίου της «Το Μικρό Κοτοπουλάκι». Επίσης εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους χορηγούς, υποστηρικτές και διοργανωτές που συνέβαλαν στην επιτυχία αυτών των ξεχωριστών και συγκινητικών εκδηλώσεων.