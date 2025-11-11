Δαμιανός: Θα ληφθούν μέτρα κατά των νοσοκομειακών λοιμώξεων - Τι ενέκρινε το Υπουργικό

Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής και των νοσοκομειακών λοιμώξεων, ενέκρινε, σήμερα, Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σε δηλώσεις του, ο υπουργός Υγείας, Μιχάλης Δαμιανός, τόνισε ότι είναι «ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα για την ασφάλεια των ασθενών και τη δημόσια υγεία στη χώρα μας».

Σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα, ανέφερε ο κ. Δαμιανός, εμφανίζει υψηλή κατανάλωση αντιβιοτικών και υψηλά ποσοστά μικροβιακής αντοχής και η Κύπρος, όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες - γεγονός, όπως είπε, που απαιτεί άμεση και συστηματική παρέμβαση.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν τη σύσταση και λειτουργία σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια των Τοπικών Επιτροπών Ελέγχου Λοιμώξεων και των Ομάδων Επιμελητείας Αντιβιοτικών.

Στόχος, όπως υπογράμμισε ο υπουργός είναι η πρόληψη και ο έλεγχος των νοσοκομειακών λοιμώξεων, ο ορθολογικός σχεδιασμός χρήσης αντιβιοτικών και η εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων ελέγχου.

Παράλληλα, όλα τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια θα υποχρεούνται να καταχωρούν στην εθνική ηλεκτρονική πλατφόρμα BIOCARE δεδομένα για νοσοκομειακές λοιμώξεις, νοσοκομειακή κατανάλωση αντιμικροβιακών, επιτήρηση της συμμόρφωσης με την υγιεινή των χεριών και ποιοτικούς δείκτες οργάνωσης και υποδομής, για την παρακολούθηση και αποτελεσματική διαχείριση της μικροβιακής αντοχής και των νοσοκομειακών λοιμώξεων.

Η έγκριση των πιο μέτρων σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο, κατέληξε ο υπουργός.