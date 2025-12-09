Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σενάριο εκκένωσης του νοσοκομείου της κατεχόμενης Λευκωσίας - Κινδυνεύει λόγω υπερχείλισης φραγμάτων

Έντονα καιρικά φαινόμενα στα κατεχόμενα προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες, απεγκλωβισμούς πολιτών και πολιτικές αντιδράσεις, ενώ οι «αρχές» παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω των εκτεταμένων καταστροφών.

Σε κίνδυνο βρίσκεται το «κρατικό νοσοκομείο» στην κατεχόμενη Λευκωσία, που βρίσκεται σε όχθη ποταμού, λόγω της υπερχείλισης φραγμάτων σε Κανλί και Κιόνελι ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο εκκένωσης του σε περίπτωση που η κατάσταση επιδεινωθεί, είπε σε δηλώσεις του ο «δήμαρχος» κατεχόμενης Λευκωσίας Μεχμέτ Χαρμαντζί.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, σε δηλώσεις του στο «TAK», ο κ. Χαρμαντζί ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με την «πολιτική προστασία» ενώ με τον «διευθυντή» του νοσοκομείου εξετάζονται σενάρια εκκένωσης του.

Είπε ακόμα ότι η λεωφόρος μπροστά από το νοσοκομείο είναι κλειστή και αναφερόμενος στην κατάσταση στην υπόλοιπη κατεχόμενη Λευκωσία είπε ότι εκτός από 4-5 περιπτώσεις που χρειάστηκε η απομάκρυνση πολιτών από πλημμυρισμένα υποστατικά δεν σημειώθηκαν άλλα περιστατικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ

