Kύπρος Σταυρίδης: Δεν έχουμε υποστελέχωση στα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ

Στο ΠΟΛcast “Συνιστώσες” φιλοξενούμενος ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΟΚΥπΥ Κύπρος Σταυρίδης, ρωτήθηκε για όλα όσα καταγγέλλονται και όλα όσα προβληματίζουν ασθενείς αλλά και εργαζόμενους στα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ.

Εξηγεί τις προκλήσεις, στο δρόμο για την αυτονόμηση και απαντά στις διαμαρτυρίες για υποστελέχωση, αλλά και απάνθρωπες συμπεριφορές σε βάρος ασθενών και πως αντιμετωπίζονται. Σχολιάζει για το μέλλον των ασθενοφόρων και τις προσπάθειες να καλύπτονται και οι πιο απομακρυσμένες περιοχές. Πεποίθηση του είναι πως ο ΟΚΥπΥ είναι ανθρωποκεντρικός και τα δημόσια νοσηλευτήρια πλήρως ανταγωνιστικά με την πρόσκληση στον ΟΑΥ.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΟΚΥΠΥ αναφέρεται και στις αποζημιώσεις του ΟΑΥ, αλλά και τις πανεπιστημιακές κλινικές, οι οποίες για τον ίδιο είναι εκ των ων ουκ άνευ.