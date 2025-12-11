Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Δέχθηκε κακόοβουλη επίθεση το Ογκολογικό Τράπεζας Κύπρου - Δεδομένα δημοσιεύθηκαν παράνομα

Το κέντρο προέβη σε καταγγελία για μη εξουσιοδοτημένη δημοσίευση δεδομένων, στην αστυνομία αλλά και στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας.

Σε καταγγελία στην Αστυνομία προέβη το Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου για κακόβουλη μη εξουσιοδοτημένη δημοσίευση κάποιων δεδομένων που αφαιρέθηκαν παράνομα από τα συστήματά του και παράλληλα ενημέρωσε την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας. Για το θέμα συνεργάζεται εντατικά με εξειδικευμένες ομάδες μηχανικών και συμβούλων κυβερνοασφάλειας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κέντρου, «μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ότι τα κακοποιά στοιχεία που βρίσκονται πίσω από την κακόβουλη επίθεση, δυστυχώς απέκτησαν πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ασθενών καθώς και δεδομένα εργαζομένων, για τα οποία απειλούν για περαιτέρω δημοσιοποίηση στα ΜΜΕ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Ο χειρισμός της υπόθεσης γίνεται από την Διεύθυνση του Κέντρου σε πλήρη συντονισμό και σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων κρατικών αρχών, ενώ έχουν εφαρμοστεί πρόσθετα μέτρα ενίσχυσης της ασφάλειας των συστημάτων, προστίθεται.

Αναφέρει επίσης ότι το Ογκολογικό Κέντρο είναι προσηλωμένο στην αντιμετώπιση της κατάστασης και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ασθενών και των εργαζομένων του, ενώ η λειτουργία του συνεχίζεται κανονικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ

