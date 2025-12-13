Στο ραντάρ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας οι επιπτώσεις γεωπολιτικού κινδύνου

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αξιολογήσει 110 άμεσα εποπτευόμενες τράπεζες σχετικά με τη διαχείριση γεωπολιτικού κινδύνου.

Όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή, οι τράπεζες θα καθορίσουν σενάριο που θα οδηγήσει σε προκαθορισμένο αποτέλεσμα μείωσης του δείκτη κοινών κεφαλαίων της κατηγορίας 1 (CET1) τουλάχιστον κατά 300 μονάδες βάσης. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν το καλοκαίρι του 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ΕΚΤ θα διεξάγει αντίστροφη άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τον γεωπολιτικό κίνδυνο σε 110 τράπεζες που εποπτεύονται άμεσα το 2026.

«Σε μια αντίστροφη άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, προδιαγράφεται ένα προκαθορισμένο αποτέλεσμα και κάθε τράπεζα ορίζει το σενάριο στο οποίο θα υλοποιηθεί αυτό το αποτέλεσμα. Αυτή η αντίστροφη άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων θα συμπληρώσει την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών του 2025, η οποία υπέθεσε ένα κοινό σενάριο για όλες τις τράπεζες και οδήγησε σε διαφορές στην εξάντληση του κεφαλαίου τους. Η θεματική άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2026 θα ζητήσει από τις τράπεζες να αξιολογήσουν πώς ο γεωπολιτικός κίνδυνος θα μπορούσε να επηρεάσει το επιχειρηματικό τους μοντέλο», αναφέρεται.

Ο γεωπολιτικός κίνδυνος είναι ένας διατομεακός παράγοντας κινδύνου που μπορεί να έχει αντίκτυπο μεταξύ άλλων στις παραδοσιακές κατηγορίες κινδύνου των τραπεζών, καθώς και της ρευστότητας, επιχειρηματικού μοντέλου, διακυβέρνησης και λειτουργικών κινδύνων. Μπορεί επίσης να επηρεάσει τις τράπεζες μέσω πολλαπλών καναλιών, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών αγορών, της πραγματικής οικονομίας και της ασφάλειας και προστασίας των δραστηριοτήτων των τραπεζών. Ως βασικός παράγοντας μακροοικονομικής αβεβαιότητας, παραμένει στο επίκεντρο των εποπτικών προτεραιοτήτων της ΕΚΤ για την περίοδο 2026-28.

Η δοκιμή αντοχής, προστίθεται, θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα σενάρια που σχετίζονται με τους γεωπολιτικούς κινδύνους και θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιαστικά τις τράπεζες, οι οποίες θα πρέπει να εντοπίσουν σχετικά γεωπολιτικά γεγονότα και να ποσοτικοποιήσουν τον αντίκτυπό τους. Επιπλέον, θα τους ζητηθεί να περιγράψουν πώς θα ενεργήσουν για να μειώσουν αυτόν τον αντίκτυπο, εάν είναι απαραίτητο, με σκοπό να διασφαλίσουν ότι διαθέτουν ισχυρά πλαίσια διακυβέρνησης και λειτουργικής ανθεκτικότητας.

Η άσκηση θα αξιολογήσει τον βαθμό στον οποίο οι δυνατότητες των τραπεζών για τη διενέργεια προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων λαμβάνουν υπόψη τους γεωπολιτικούς κινδύνους. Στο πλαίσιο αυτό, η άσκηση θα στοχεύει στην ενίσχυση των ικανοτήτων διαχείρισης κινδύνου των ίδιων των τραπεζών, ιδίως στις αντίστροφες προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων, και στην ικανότητά τους να σχεδιάζουν σχετικά και συνετά σχέδια κεφαλαιακής επάρκειας και ανάκαμψης.

Συγκεκριμένα, κάθε τράπεζα θα κληθεί να εντοπίσει τα πιο σχετικά γεγονότα γεωπολιτικού κινδύνου που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μείωση τουλάχιστον 300 μονάδων βάσης στο κεφάλαιο κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1). Εκτός από την αναφορά σχετικά με το πώς το σενάριο γεωπολιτικού κινδύνου θα επηρέαζε τις θέσεις φερεγγυότητάς τους, οι τράπεζες θα κληθούν επίσης να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με το πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τη ρευστότητα και τις συνθήκες χρηματοδότησής τους.

Για να διατηρηθεί η οικονομική αποδοτικότητα της άσκησης, η αντίστροφη προσομοίωση ακραίων καταστάσεων γεωπολιτικού κινδύνου θα διεξαχθεί ως μέρος της εσωτερικής διαδικασίας αξιολόγησης κεφαλαιακής επάρκειας (ICAAP) των τραπεζών για το 2026. Ως εκ τούτου, οι τράπεζες θα μπορούν κυρίως να χρησιμοποιούν τα υπάρχοντα πρότυπα συλλογής εποπτικών δεδομένων.

Τα κύρια συνολικά συμπεράσματα της αντίστροφης άσκησης αντοχής θα ανακοινωθούν το καλοκαίρι του 2026.