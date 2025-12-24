Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Μελαγχολία των γιορτών»: Γιατί τα Χριστούγεννα δεν είναι εύκολα για όλους (ηχητικό)

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΟΛΟ

Η φροντίδα της ψυχικής υγείας δεν είναι αδυναμία αλλά πράξη ευθύνης προς τον εαυτό μας και τους γύρω μας.

Στη λεγόμενη «μελαγχολία των γιορτών» αναφέρθηκε σε σημερινή του παρέμβαση στο ραδιόφωνο του «Π» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» ο ψυχίατρος Γιώργος Μικελλίδης.

Όπως εξήγησε, η εορταστική περίοδος λειτουργεί συχνά ως «μεγεθυντικός φακός» των συναισθημάτων, εντείνοντας το άγχος, τη θλίψη και τη μοναξιά, ιδιαίτερα σε ανθρώπους που βιώνουν απώλειες, οικονομικές πιέσεις ή οικογενειακές εντάσεις.

Ο κ. Μικελλίδης τόνισε τη σημασία της διατήρησης βασικής ρουτίνας, του ύπνου, της ήπιας άσκησης και κυρίως της θέσπισης ορίων στις κοινωνικές και οικογενειακές συναναστροφές, υπογραμμίζοντας ότι η φροντίδα της ψυχικής υγείας δεν είναι αδυναμία αλλά πράξη ευθύνης προς τον εαυτό μας και τους γύρω μας.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση του Γιώργου Μικελλίδη στην «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

 

 

 

 

