«Μελαγχολία των γιορτών»: Γιατί τα Χριστούγεννα δεν είναι εύκολα για όλους (ηχητικό)

Στη λεγόμενη «μελαγχολία των γιορτών» αναφέρθηκε σε σημερινή του παρέμβαση στο ραδιόφωνο του «Π» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» ο ψυχίατρος Γιώργος Μικελλίδης.

Όπως εξήγησε, η εορταστική περίοδος λειτουργεί συχνά ως «μεγεθυντικός φακός» των συναισθημάτων, εντείνοντας το άγχος, τη θλίψη και τη μοναξιά, ιδιαίτερα σε ανθρώπους που βιώνουν απώλειες, οικονομικές πιέσεις ή οικογενειακές εντάσεις.

Ο κ. Μικελλίδης τόνισε τη σημασία της διατήρησης βασικής ρουτίνας, του ύπνου, της ήπιας άσκησης και κυρίως της θέσπισης ορίων στις κοινωνικές και οικογενειακές συναναστροφές, υπογραμμίζοντας ότι η φροντίδα της ψυχικής υγείας δεν είναι αδυναμία αλλά πράξη ευθύνης προς τον εαυτό μας και τους γύρω μας.

