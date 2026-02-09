Δήμευση περιουσίας για πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος εξήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης - Αξιολογούνται τα βίντεο της Annie Alexui

Νέα μέτρα πάταξης του οργανωμένου εγκλήματος αλλά και τη δημιουργία Ακτοφυλακής εξήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής σε σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη.

Ο κ. Φυτιρής ανέφερε ότι τα τεχνολογικά μέσα του σήμερα, αύριο μπορεί να είναι ξεπερασμένα από το οργανωμένο έγκλημα και για αυτό χρειάζεται συνεχής εκσυγχρονισμός. Πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό όπλο η δήμευση περιουσιών που δεν τεκμηριώνονται.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι θα δημιουργηθούν νέες Κεντρικές Φυλακές εκτός του αστικού ιστού, με δυνατότητα 1.250 θέσεων. Σημείωσε ότι θα ανεγερθούν σε κρατική γη, έκτασης 500.000 τ.μ. στην κεντρική Κύπρο.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι η Ακτοφυλακή θα λειτουργεί ανεξάρτητα από την Αστυνομία.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο κ. Φυτιρής δήλωσε ότι «θα ενταθούν ακόμη περισσότερο οι επιχειρήσεις και οι προσπάθειες για σύλληψη και διάλυση του οργανωμένου εγκλήματος».

Καταγγελίες της Annie Alexui

Ο υπουργός Δικαιοσύνης κλήθηκε να απαντήσει για τις ενέργειες των Αρχών σχετικά με τις καταγγελίες της Annie Alexui για το οργανωμένο έγκλημα, αλλά και σε βάρος ορισμένων μελών της Αστυνομίας και πολιτικών προσώπων. «Όλα τα βίντεο», τόνισε ο κ. Φυτιρής, «που αναρτήθηκαν αξιολογούνται» από τη Γενική Εισαγγελία και την Αστυνομία. Τόνισε, ωστόσο, ότι χωρίς επίσημες καταγγελίες, μαρτυρίες και έγγραφες καταθέσεις τα πράγματα θα είναι στον αέρα. «Το κράτος», όπως είπε, «λειτουργεί με νόμους και κανόνες, θέλουμε μαρτυρίες που να δικαιολογούν τη σύλληψη». Πρόσθεσε δε πως δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να κινηθεί η Εισαγγελία.

Επανέλαβε δε ότι «είμαστε αφοσιωμένοι να πατάξουμε το οργανωμένο έγκλημα». Σημείωσε δε ότι «οι παράνομοι και το οργανωμένο έγκλημα χρησιμοποιούν ό,τι τεχνολογία υπάρχει», λέγοντας ότι «δεν μπορούμε να κάνουμε το ίδιο αν δεν έχουμε νόμο για τη χρήση αυτής της τεχνολογίας». Ανέφερε επίσης ότι «αν υπάρχουν σάπια μήλα θέλουμε να τα αποβάλουμε και θα το κάνουμε».

Ακολούθως επεσήμανε ότι «στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης γράφονται πάρα πολλά», τονίζοντας πως η Αστυνομία δεν μπορεί να συλλάβει κάποιον αμέσως επειδή κάποιος πολίτης έγραψε κάτι σε βάρος του στα ΜΚΔ.

Κληθείς να απαντήσει εάν μελετάται το ενδεχόμενο να μεταβεί κλιμάκιο στη Ρωσία για να ληφθεί κατάθεση από την Annie Alexui, ο κ. Φυτιρής απάντησε ότι η πολιτική κατεύθυνση είναι να αξιολογηθούν όλες οι πληροφορίες». Σημείωσε ότι η Αστυνομία αξιολογεί κάποιες πληροφορίες αλλά απέφυγε να αναφέρει εάν θα μεταβεί ή όχι κλιμάκιο στη Ρωσία για να λάβει καταθέσεις από την Annie Alexui .

