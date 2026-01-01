8 tips για να παραμείνετε fit στις γιορτές

Η περίοδος των γιορτών είναι συνυφασμένη με πλούσια τραπέζια, πολλά γλυκά, αρκετό αλκοόλ και χαλαρή διάθεση. Αυτό κάνει τη διατήρηση μιας ισορροπημένης διατροφής και, γενικότερα, ενός υγιεινού τρόπου ζωής μια αληθινή πρόκληση. Ευτυχώς, υπάρχουν μικρά μυστικά που μπορούν να μας βοηθήσουν να απολαύσουμε τις γιορτές, χωρίς να θυσιάσουμε την ευεξία μας.

Η personal trainer, Σοφία Περδίκη δίνει έναν αναλυτικό οδηγό με πρακτικές συμβουλές για να παραμείνετε fit και στις γιορτές:

1. Μην παραλείπετε γεύματα

Αντί να παραλείπετε γεύματα κατά τη διάρκεια της ημέρας για να κάνετε ένα μεγάλο γεύμα το βράδυ, θα πρέπει να τρώτε μικρά, συχνά, υγιεινά γεύματα και σνακ κανονικά κατά τη διάρκεια της ημέρας, ώστε να διατηρήσετε φυσιολογικά τα επίπεδα σακχάρου και ενέργειας στο αίμα σας. Έτσι, δεν θα πέσετε με τα μούτρα σε γλυκά και φαγητά.

2. Φάτε πριν βγείτε έξω

Εάν φάτε κάτι μικρό και υγιεινό εκ των προτέρων (όπως ένα φρούτο ή σαλάτα), είναι λιγότερο πιθανό να το παρακάνετε στα γιορτινά τραπέζια. Μια δοκιμή θα σας πείσει.

3. Γεμίστε το πιάτο σας με σαλάτες και λαχανικά

Εάν έχετε μια ποικιλία από πιάτα για να διαλέξετε, προσπαθήστε να γεμίσετε τουλάχιστον το μισό πιάτο με σαλάτα και λαχανικά. Αυτές οι επιλογές περιέχουν πολύ λίγες θερμίδες και σάκχαρα, αλλά έχουν όλα τα καλά συστατικά που χρειάζεστε για να χορτάσετε.

4. Μασήστε τσίχλα μετά το γεύμα σας

Εάν μασάτε τσίχλα αφού τελειώσετε το γεύμα σας, η φρέσκια γεύση μέντας και η δράση της μάσησης θα σας βοηθήσουν να αποφύγετε να επιστρέψετε για περισσότερο φαγητό, ακόμα κι αν δεν πεινάτε πια.

5. Πίνετε με μέτρο

Είναι καλό να πίνετε μερικά ποτά στα γιορτινά σας πάρτι, αλλά φροντίστε να πίνετε με μέτρο, να εναλλάσσετε κάθε αλκοολούχο ποτό με ένα ποτήρι νερό και να επιλέγετε τα ποτά σας με σύνεση. Μερικά κοκτέιλ περιέχουν τόσες θερμίδες όσες ένα χάμπουργκερ.

6. Μείνετε ενεργοί

Το τελευταίο πράγμα που πρέπει να κάνετε τα Χριστούγεννα είναι να παραλείψετε την προπόνησή σας. Ιδανικά, θα πρέπει να κρατάτε τις προπονήσεις σας κανονικά ως συνήθως. Αν δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, φροντίστε να κάνετε μια καθημερινή βόλτα, χρησιμοποιήστε τις σκάλες, περπατήστε αντί να οδηγείτε, πηγαίνετε για τρέξιμο, προπονηθείτε στο σπίτι.

7. Διασκεδάστε

Μην τιμωρείτε τον εαυτό σας κόβοντας εντελώς τα αγαπημένα σας φαγητά/ποτά. Είναι Χριστούγεννα, είναι καιρός να γιορτάσετε και να διασκεδάσετε, απλά να θυμάστε ότι ΟΛΑ είναι καλά, αρκεί να γίνονται με μέτρο.

8. Πίνετε περισσότερο νερό

Αυτό μπορεί να κόψει την όρεξή σας, καθώς και να σας κρατήσει ενυδατωμένους. Επιπλέον, θα βοηθήσει στην πρόληψη ενός πιθανού hangover, εάν το παρακάνετε με το αλκοόλ.

