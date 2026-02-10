«Αδικαιολόγητο το αίτημα»: Ανησυχεί η ΟΣΑΚ για τη στάση ΟΚΥπΥ στο ν/σ για τον Εθνικό Φορέα Ασθενοφόρων

Έκπληξη αλλά και σοβαρή ανησυχία εκφράζει η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) για τη στάση που τηρεί ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) απέναντι στην προοπτική ίδρυσης και λειτουργίας Εθνικού Φορέα Ασθενοφόρων.

Σε ανακοίνωσή της, η ΟΣΑΚ χαρακτηρίζει «αδικαιολόγητο» το αίτημα του ΟΚΥπΥ προς τη Βουλή για αναβολή της συζήτησης του κυβερνητικού νομοσχεδίου που προβλέπει τη δημιουργία του Φορέα, τονίζοντας ότι ως οργανωμένο κίνημα ασθενών αντιτίθεται κάθετα σε μια τέτοια εξέλιξη.

Η Ομοσπονδία υπενθυμίζει ότι η υπηρεσία ασθενοφόρων είχε μεταφερθεί προσωρινά στον ΟΚΥπΥ μετά την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας, με ρητή δέσμευση της τότε κυβέρνησης ότι εντός δύο ετών θα ιδρυόταν ανεξάρτητη Αρχή Ασθενοφόρων. Παρά ταύτα, σχεδόν επτά χρόνια αργότερα, η υπηρεσία παραμένει υπό τη διαχείριση του ΟΚΥπΥ.

Σύμφωνα με την ΟΣΑΚ, αυτή η παρατεταμένη κατάσταση συνιστά «στρέβλωση» που είχε επισημανθεί από την αρχή της λειτουργίας του ΓεΣΥ, καθώς ένας πάροχος υπηρεσιών υγείας συνεχίζει να παρέχει και υπηρεσίες ασθενοφόρων προς όλους τους υπόλοιπους παρόχους. Την ίδια ώρα, όπως υποστηρίζει η Ομοσπονδία, ο ιδιωτικός τομέας αποκλείεται από τη μεταφορά μη επειγόντων περιστατικών εντός του ΓεΣΥ, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να επιβαρύνονται οι ίδιοι με το κόστος.

Η ΟΣΑΚ σημειώνει ότι πριν από δύο χρόνια είχε καταθέσει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ολοκληρωμένη έκθεση, εισηγούμενη την ένταξη της υπηρεσίας ασθενοφόρων σε έναν ευρύτερο Φορέα Διαχείρισης Κρίσεων μαζί με άλλες κρίσιμες υπηρεσίες.

Παρά τις έντονες παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας, η κυβέρνηση προχώρησε μεν στη δημιουργία του Φορέα Διαχείρισης Κρίσεων, αλλά άφησε εκτός την υπηρεσία ασθενοφόρων. Αντί αυτού, αποφάσισε τη σύσταση ξεχωριστού Εθνικού Φορέα Ασθενοφόρων, ο οποίος θα υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας.

Η ΟΣΑΚ καταλήγει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να παρεμβαίνει θεσμικά, επιμένοντας πως η οργάνωση της προνοσοκομειακής και επείγουσας φροντίδας αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας για τους πολίτες.