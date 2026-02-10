Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Υγεία

«Αδικαιολόγητο το αίτημα»: Ανησυχεί η ΟΣΑΚ για τη στάση ΟΚΥπΥ στο ν/σ για τον Εθνικό Φορέα Ασθενοφόρων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η ΟΣΑΚ σημειώνει ότι πριν από δύο χρόνια είχε καταθέσει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ολοκληρωμένη έκθεση, εισηγούμενη την ένταξη της υπηρεσίας ασθενοφόρων σε έναν ευρύτερο Φορέα Διαχείρισης Κρίσεων μαζί με άλλες κρίσιμες υπηρεσίες.

Έκπληξη αλλά και σοβαρή ανησυχία εκφράζει η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) για τη στάση που τηρεί ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) απέναντι στην προοπτική ίδρυσης και λειτουργίας Εθνικού Φορέα Ασθενοφόρων.

Σε ανακοίνωσή της, η ΟΣΑΚ χαρακτηρίζει «αδικαιολόγητο» το αίτημα του ΟΚΥπΥ προς τη Βουλή για αναβολή της συζήτησης του κυβερνητικού νομοσχεδίου που προβλέπει τη δημιουργία του Φορέα, τονίζοντας ότι ως οργανωμένο κίνημα ασθενών αντιτίθεται κάθετα σε μια τέτοια εξέλιξη.

Η Ομοσπονδία υπενθυμίζει ότι η υπηρεσία ασθενοφόρων είχε μεταφερθεί προσωρινά στον ΟΚΥπΥ μετά την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας, με ρητή δέσμευση της τότε κυβέρνησης ότι εντός δύο ετών θα ιδρυόταν ανεξάρτητη Αρχή Ασθενοφόρων. Παρά ταύτα, σχεδόν επτά χρόνια αργότερα, η υπηρεσία παραμένει υπό τη διαχείριση του ΟΚΥπΥ.

Σύμφωνα με την ΟΣΑΚ, αυτή η παρατεταμένη κατάσταση συνιστά «στρέβλωση» που είχε επισημανθεί από την αρχή της λειτουργίας του ΓεΣΥ, καθώς ένας πάροχος υπηρεσιών υγείας συνεχίζει να παρέχει και υπηρεσίες ασθενοφόρων προς όλους τους υπόλοιπους παρόχους. Την ίδια ώρα, όπως υποστηρίζει η Ομοσπονδία, ο ιδιωτικός τομέας αποκλείεται από τη μεταφορά μη επειγόντων περιστατικών εντός του ΓεΣΥ, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να επιβαρύνονται οι ίδιοι με το κόστος.

Η ΟΣΑΚ σημειώνει ότι πριν από δύο χρόνια είχε καταθέσει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ολοκληρωμένη έκθεση, εισηγούμενη την ένταξη της υπηρεσίας ασθενοφόρων σε έναν ευρύτερο Φορέα Διαχείρισης Κρίσεων μαζί με άλλες κρίσιμες υπηρεσίες.

Παρά τις έντονες παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας, η κυβέρνηση προχώρησε μεν στη δημιουργία του Φορέα Διαχείρισης Κρίσεων, αλλά άφησε εκτός την υπηρεσία ασθενοφόρων. Αντί αυτού, αποφάσισε τη σύσταση ξεχωριστού Εθνικού Φορέα Ασθενοφόρων, ο οποίος θα υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας.

Η ΟΣΑΚ καταλήγει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να παρεμβαίνει θεσμικά, επιμένοντας πως η οργάνωση της προνοσοκομειακής και επείγουσας φροντίδας αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας για τους πολίτες.

Tags

ΥΓΕΙΑΑσθενείςΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑΟΣΑΚΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα