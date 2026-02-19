«Η ιατρική δεν είναι μαθηματικά»: Παρέμβαση Κούμα μετά τον έλεγχο της Ελεγκτικής (ηχητικό)

Στον απόηχο της έκθεσης της Ελεγκτική Υπηρεσία για τη λειτουργία των Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και Λεμεσού, παρενέβη στη ραδιοφωνική εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» του ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 ο πρόεδρος της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑΣΥΚΙ), Σωτήρης Κούμας, θέτοντας ζήτημα συστημικών αδυναμιών και όχι ατομικών ευθυνών των γιατρών.

Διαβάστε επίσης: TAΕΠ υπό έλεγχο: Τι αποκάλυψε ο νυχτερινός αιφνιδιαστικός έλεγχος της Ελεγκτικής - Ασθενής περίμενε 11 ώρες και 28 λεπτά

Απαντώντας σε αναφορές περί «ασυνεννοησίας» μεταξύ γιατρών, ο κ. Κούμας ξεκαθάρισε ότι τέτοιες διαπιστώσεις παραβλέπουν την ουσία της ιατρικής πράξης. «Η εξάσκηση της ιατρικής δεν είναι απλά μαθηματικά ένας προς έναν», ανέφερε, τονίζοντας ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται υπό πίεση, με πρωταρχικό στόχο «να μην τεθεί σε κίνδυνο η ζωή και η υγεία του ασθενή».

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε σε ό,τι αφορά τη στελέχωση των βραδινών βαρδιών, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις καταγγελίες που καταγράφονται και στην έκθεση. «Βεβαίως τα επιβεβαιώνω», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν βάρδιες με δύο ή τρία άτομα για ολόκληρο το ΤΑΕΠ», γεγονός που, όπως σημείωσε, δημιουργεί αντικειμενικούς κινδύνους.

Δεν παρέλειψε να σχολιάσει και τις αναφορές της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για καθυστερήσεις σε ότι αφορά την έκδοση γνωματεύσεων από ακτινολόγους, οι οποίες πολλές φορές βγαίνουν αφού ο ασθενής λάβει εξιτήριο. Ο κ. Κούμας, θυμήθηκε μάλιστα και πρόσφατη δικαστική απόφαση, επισημαίνοντας ότι το δικαστήριο έκρινε ότι «δεν είναι δουλειά του κλινικού γιατρού να διαβάζει την ακτινογραφία – αυτή πρέπει να τη διαβάζει ακτινολόγος». Με βάση αυτό, έθεσε το καίριο ερώτημα «Υπάρχει επαρκής ακτινολογική κάλυψη εκτός εργάσιμων ωρών;», απαντώντας ο ίδιος ότι ο σχεδιασμός «δεν είναι ικανοποιητικός».

Για την τηλεδιάγνωση, ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΚΙ ήταν κατηγορηματικός. Παρότι εφαρμόζεται στην πράξη, ακόμη και με γνωματεύσεις από το εξωτερικό, «δεν υπάρχει ειδικό και ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο», κάτι που όπως είπε συνιστά «παραβίαση κανονισμών και νομοθεσίας». Ξεκαθάρισε δε ότι οι γιατροί «δεν αρνήθηκαν την τηλεδιάγνωση», αλλά «δεν μπορούν να την εφαρμόζουν χωρίς θεσμική κάλυψη».

Αναφερόμενος ειδικά στο ΓΝ Λεμεσού, επιβεβαίωσε ότι 40 κλίνες παραμένουν ανενεργές, λόγω μειωμένης νοσηλευτικής στελέχωσης, «παρόλο που ο οργανισμός το αποποιείται συνεχώς», ζητώντας ανεξάρτητη διερεύνηση της κατάστασης.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό για το μέλλον, ο κ. Κούμας συνέδεσε άμεσα τα σημερινά προβλήματα με την καθυστέρηση στην κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού του 2026. Όπως ανέφερε, η ΠΑΣΥΚΙ αναμένει ακόμη συγκεκριμένο σχεδιασμό από τον ΟΚΥπΥ, προειδοποιώντας ότι «αν κάποιοι έκαναν αυτά που έπρεπε τα προηγούμενα χρόνια, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα σήμερα».

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση: