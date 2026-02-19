TAΕΠ υπό έλεγχο: Τι αποκάλυψε ο νυχτερινός αιφνιδιαστικός έλεγχος της Ελεγκτικής - Ασθενής περίμενε 11 ώρες και 28 λεπτά

Σημαντικές αδυναμίες στη λειτουργία των Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) των Γενικών Νοσοκομείων Λευκωσίας και Λεμεσού καταγράφει Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, έπειτα από αιφνιδιαστικό νυχτερινό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε ξημερώματα αργίας, μεταξύ 23:00 και 02:00.

Ο έλεγχος είχε στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο τα δημόσια νοσηλευτήρια λειτουργούν με την ίδια επάρκεια και ποιότητα και εκτός κανονικού ωραρίου, σε υπηρεσίες που αφορούν άμεσα την ασφάλεια των ασθενών.

Αναμονή έως και 11 ώρες στο ΤΑΕΠ

Σύμφωνα με την Έκθεση, επιβεβαιώθηκε η παρουσία όλων των εφημερευόντων ειδικών ιατρών κατηγορίας Α, καθώς και η ανταπόκρισή τους εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων. Ωστόσο, ο έλεγχος ανέδειξε παρατεταμένους χρόνους παραμονής ασθενών στα ΤΑΕΠ, ιδιαίτερα στο ΓN Λευκωσίας.

Ο μέσος χρόνος παραμονής ασθενών που τελικά εισήχθησαν για νοσηλεία ξεπερνούσε τις πέντε ώρες, ενώ σε μία περίπτωση έφθασε τις 11 ώρες και 28 λεπτά. Οι καθυστερήσεις αποδίδονται, μεταξύ άλλων, στην αναμονή εμπλοκής ειδικών ιατρών κατά τις πρωινές ώρες, αλλά και σε διαφωνίες μεταξύ κλινικών για το ποια ειδικότητα είναι αρμόδια για τη διαχείριση περιστατικών.

Εισαγωγές ασθενών χωρίς υπογραφή ειδικού

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το εύρημα που αφορά τη διαδικασία εισαγωγής ασθενών σε θαλάμους νοσηλείας. Ενδεικτικά, στο ΓN Λευκωσίας μόνο μία από τις 15 εισαγωγές που ελέγχθηκαν είχε υπογραφή εφημερεύοντος ειδικού ιατρού, ενώ στο ΓN Λεμεσού οι εννέα από τις 11 εισαγωγές είχαν υπογραφεί από ειδικό.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία επισημαίνει ότι η πρακτική αυτή εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των ασθενών και ενδέχεται να εκθέτει τον Οργανισμό και τους εμπλεκόμενους ιατρούς.

Καθυστερημένες γνωματεύσεις

Στην Έκθεση καταγράφεται περιστατικό στο ΤΑΕΠ του ΓN Λεμεσού, όπου για ασθενή που έχρηζε νευροχειρουργικής γνωμάτευσης ζητήθηκε γνωμάτευση από το ΓΝ Λευκωσίας, καθώς στο νοσοκομείο Λεμεσού δεν υπάρχει νευροχειρουργός. Η γνωμάτευση δόθηκε με καθυστέρηση μίας ώρας και 45 λεπτών, ενώ ο ασθενής είχε ήδη διακομιστεί για νοσηλεία, με την Ελεγκτική να επισημαίνει ως πρόβλημα το ότι η ειδικότητα της νευροχειρουργικής δεν παρέχεται στο ΓΝ Λεμεσού.

Αξονικός €1,5 εκ αλλά εκτός λειτουργίας

Στο ΓΝ Λευκωσίας, ο αξονικός τομογράφος βρισκόταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης, με αποτέλεσμα ασθενείς να μεταφέρονται σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο για εξετάσεις. Την ίδια ώρα, η Έκθεση καταγράφει ότι καινούριος αξονικός τομογράφος αξίας €1,5 εκατ. παραμένει ανενεργός, ενώ επισημαίνονται και επαναλαμβανόμενες βλάβες στον υφιστάμενο εξοπλισμό, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για τη συντήρηση και τη διαχείρισή του.

Πρώτα εξιτήριο και μετά γνωμάτευση

Παράλληλα, διαπιστώνεται καθυστέρηση στη σύνταξη ιατρικών γνωματεύσεων ακτινογραφιών, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις ολοκληρώνονταν ημέρες μετά τη διενέργεια των εξετάσεων και αφού οι ασθενείς είχαν ήδη λάβει εξιτήριο. Όπως σημειώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία, η πρακτική αυτή αυξάνει τον κίνδυνο μη έγκαιρης αναγνώρισης παθολογικών ευρημάτων και επηρεάζει την ασφάλεια των ασθενών.

Τηλεδιαγνώσεις παρά την παρουσία ακτινολόγου

Η Έκθεση καταγράφει επίσης ότι ιατρικές γνωματεύσεις, ιδίως για αξονικές τομογραφίες, δίνονταν μέσω τηλεδιάγνωσης από εταιρεία στην Ελλάδα, παρότι στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας υπήρχε εφημερεύων ακτινολόγος. Την ίδια ώρα, επισημαίνεται η απουσία ειδικού και ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου για την τηλεδιάγνωση στην Κύπρο, με την αρμόδια Αρχή να παραδέχεται ότι δεν διασφαλίζονται επαρκώς ζητήματα ποιότητας, ασφάλειας και κατανομής νομικής ευθύνης.

Τι αναφέρει ο ΟΚΥπΥ

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσίων Υγείας (ΟΚΥπΥ) στις απαντήσεις του, αναφέρει ότι τα επείγοντα περιστατικά τυγχάνουν άμεσης διαχείρισης, διευκρινίζοντας ότι για περιστατικά που χαρακτηρίζονται ως σταθερά λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της νυχτερινής εφημερίας. Σε σχέση με την απουσία συγκεκριμένων ειδικοτήτων από ορισμένα νοσηλευτήρια, σημειώνει ότι ειδικότητες όπως η νευροχειρουργική παρέχονται κεντρικά, βάσει διεθνών πρακτικών, και όχι σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι μετά τον αιφνιδιαστικό έλεγχο δόθηκαν οδηγίες για διόρθωση συγκεκριμένων πρακτικών και βελτίωση των διαδικασιών.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.