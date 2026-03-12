Ο Σύνδεσμος «Μωρά Θαύματα» δωρίζει στη ΜΕΝΝ εξειδικευμένο μηχάνημα αξίας €46.672,99

Με ιδιαίτερη συγκίνηση, χαρά και περηφάνεια, η Πρόεδρος του Συνδέσμου «Μωρά Θαύματα» ‘Ελενα Μεγαλέμου Τριανταφυλλίδη και η Αντιπρόεδρος Μαρίνα Πηλακούτα, παρέδωσαν στη Διευθύντρια της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) του Μακάριου Νοσοκομείου, Δρ Θάλεια Παπαδούρη, το πρώτο μηχάνημα για το έτος 2026. Πρόκειται για ένα σημαντικό, εξειδικευμένο ιατρικό σύστημα για τα νεογνά, συνολικής αξίας €46.672,99.

Η τελετή παράδοσης πραγματοποιήθηκε στο Μακάριο Νοσοκομείο, παρουσία εκλεκτών προσκεκλημένων που τιμούν διαχρονικά το έργο του Συνδέσμου. Μεταξύ αυτών, ήταν η Βουλεύτρια κ. Σάβια Ορφανίδου, η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού κ. Έλενα Περικλέους, ο Επιστημονικός Διευθυντής του Μακάριου Νοσοκομείου, εκπρόσωπος του ΟΚΥπΥ, ο Αντιπρόεδρος της ΕΔΕΚ, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Στροβόλου, εκπρόσωποι συντεχνιών υπαλλήλων, ιατροί, νοσηλευτές και χορηγοί.

Ο Σύνδεσμος εκφράζει θερμές ευχαριστίες και βαθιά ευγνωμοσύνη προς την κ. Χριστιάνα Κλεάνθους και τον γιο της Ευάγγελο καθώς και την οικογένεια της κ. Άντριας Δημογιάννη, οι οποίοι μέσα από τις εκδηλώσεις που διοργάνωσαν το 2025 συγκέντρωσαν ποσά άνω των €14.000, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αγορά του μηχανήματος.

Το νέο αυτό μηχάνημα είναι ένα Σύστημα Καταγραφής και Παρακολούθησης της Εγκεφαλικής Δραστηριότητας.

Πρόκειται για εξοπλισμό υψίστης σημασίας, ο οποίος:

Βοηθά τους γιατρούς να ελέγχουν την ομαλή λειτουργία του εγκεφάλου των νεογνών

Ανιχνεύει κρίσεις, ακόμη και χωρίς εμφανή συμπτώματα, κατά τη διάρκεια θεραπευτικής υποθερμίας

Συμβάλλει στην εκτίμηση πιθανής εγκεφαλικής βλάβης

Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης της κατάστασης του νεογνού

Το σύστημα χρησιμοποιείται σε νεογνά υψηλού κινδύνου, πρόωρα βρέφη και τελειόμηνα νεογνά που χρειάζονται εξειδικευμένη παρακολούθηση.

Η δωρεά αυτή ενισχύει σημαντικά τις δυνατότητες της ΜΕΝΝ και επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση του Συνδέσμου «Μωρά Θαύματα» για στήριξη των νεογνών και των οικογενειών τους.

Ο Σύνδεσμος συνεχίζει με συνέπεια το φιλανθρωπικό του έργο, με στόχο την παροχή σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της ΜΕΝΝ και τη διαρκή αναβάθμιση της φροντίδας των πιο μικρών μας μαχητών.