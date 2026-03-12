Με πτώση άνοιξε η Γουόλ Στριτ - Το πετρέλαιο Μπρεντ ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι

Ψηφίστηκε ο νόμος για τη λειτουργία ακτινοδιαγνωστικών κέντρων – Υποχρεωτική η παρουσία ακτινολόγου

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Με τη νέα νομοθεσία καθίσταται υποχρεωτική η φυσική παρουσία ιατρού με ειδικότητα στην ακτινολογία κατά τη διάρκεια της διενέργειας απεικονιστικών εξετάσεων.

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε τελικά τον νόμο που ρυθμίζει τη λειτουργία των ακτινοδιαγνωστικών κέντρων στην Κύπρο, υιοθετώντας ουσιαστικά τις πρόνοιες του νομοσχεδίου που είχε καταθέσει το Υπουργείο Υγείας.

Την ίδια ώρα αποσύρθηκαν οι τροπολογίες που είχαν ετοιμαστεί τις προηγούμενες ημέρες και αφορούσαν το συγκεκριμένο ζήτημα. Αντί αυτών εγκρίθηκε τροπολογία που κατατέθηκε από τα κόμματα ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ και ΔΗΠΑ, η οποία απαγορεύει τη διενέργεια εξετάσεων σε ζώα σε κέντρα που εξυπηρετούν ανθρώπους. Με βάση την τροπολογία, οι εξετάσεις ζώων θα πραγματοποιούνται σε εξειδικευμένα κέντρα.

