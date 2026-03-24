Ανοικτή διαδικτυακή συζήτηση για την Ενδομητρίωση από τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό EndoMarch Cyprus

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ανοικτή Διαδικτυακή Συζήτηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Εκστρατείας EndoMarch Cyprus, η οποία τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και υλοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαρτίου, με Στρατηγικό Συνεργάτη το Nurofen.

Ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός EndoMarch Cyprus προσκαλεί το κοινό σε Ανοικτή Διαδικτυακή Συζήτηση με θέμα την ενδομητρίωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026, στις 18:00.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Δρ. Ανδρέας Σταυρούλης Γυναικολόγος και Πρόεδρος του EndoMarch Cyprus, θα μιλήσει για την ενδομητρίωση, τα συμπτώματα και τη διαχείριση του πόνου, τις πιθανές επιπλοκές, τις επιπτώσεις στη γονιμότητα και τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, ενώ θα απαντήσει σε ερωτήσεις στα ελληνικά και στα αγγλικά. Παράλληλα, γυναίκες που ζουν με ενδομητρίωση θα μοιραστούν τις προσωπικές τους ιστορίες, μεταφέροντας τη βιωματική διάσταση της καθημερινότητας με την πάθηση.

Μιλάμε ανοιχτά για την ενδομητρίωση.

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2026

Ώρα: 18:00 – 19:30

Σύνδεσμος συμμετοχής μέσω της πλατφόρμας Zoom: https://us06web.zoom.us/j/81250303358

 

Η συμμετοχή είναι ανοικτή για το κοινό.

